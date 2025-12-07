民進黨彰化縣長類初選倒數 4人選把握假日造勢

立委黃秀芳(右二)舉辦親子活動，吸引上千人一起塗鴉。（黃秀芳團隊提供／葉靜美彰化傳真）

立委陳素月（左六）在社頭芭樂市場廣場舉行「團結彰化 大誓師」，現場湧入超過3000人力挺。（陳素月團隊提供／葉靜美彰化傳真）

前彰化市長邱建富（左二）「超越125、彰化更幸福」健行活動今日舉行最終場，地點選在員林藤山步道。（邱建富團隊提供／葉靜美彰化傳真）

彰化市長林世賢（左）今日到包括員林華成市場等地掃街拜票，親切與民眾握手寒暄。（林世賢團隊提供／葉靜美彰化傳真）

民進黨彰化縣長類初選倒數，4位有意爭取黨內縣長提名者都把握假日為自己拉抬聲勢，黃秀芳走藝文風，邀親子彩繪彰化未來，陳素月則舉行「團結彰化 大誓師」造勢，邱建富舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動，林世賢則到市場等地掃街，4人力拚能在民調中勝出，爭取能代表綠營出戰彰化縣長。

立委黃秀芳今日選在員林舉辦馬路封街塗鴉親子活動，吸引上千人參加，有孩子畫出卡通人物，也有人寫下「我愛台灣」，還有親子創作「八卦山大佛」，馬路宛如一塊大型畫布，她說，縣政的推動，每位縣民朋友都是主人，她希望透過這樣的活動，可以傾聽更多縣民朋友的心聲，包括教育、文化、親子、產業、社福、交通等各方面，凝聚未來縣政推動的共識。

立委陳素月則在社頭芭樂市場廣場舉行「團結彰化 大誓師」，現場湧入超過3000人力挺，她強調，「彰化值得更好，我們不能再停頓。」並提出未來執掌縣政，將積極推動交通與城市大幅升級，創造更多機會與土地價值，產業面將打造「國際水五金精密園區」、「AI科技運算中心」、「智慧物流產業園區」及「無人機載具產業聚落」等，帶動產業的再升級。

彰化市長林世賢今日則到包括員林華成市場等地掃街拜票，親切與民眾握手寒暄，他除了提出6000元敬老禮金等政策外，為翻轉彰化多年來薪資墊底、人口外移與產業升級遲滯等困境，他更與來自學界、產業界等關心彰化未來發展的人士，組成「彰化隊」，倡議結合彰化得天獨厚的綠能條件與製造實力，建構AI算力中心，打造彰化成為「綠能AI科技首都」，推動產業升級轉型。

前彰化市長邱建富在員林藤山步道舉辦「超越125、彰化更幸福」健行活動最終場，他指出，活動核心目標是協助彰化突破125萬人口的升格關鍵門檻，彰化多年因人口停滯而錯失升格契機，未來他將透過建設完善、產業升級以及吸引青年返鄉等措施，帶動人口回流與成長，使彰化重新啟動發展動能。他巧遇路跑界「神力女超人」陳榆妡，他說自己與陳榆妡一樣秉持「堅持到底」的精神，無論過程遇到多大挫折，都不能輕言放棄。

