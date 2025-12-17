民進黨彰化縣長選戰進入白熱化階段，黨內「類初選」民調結果已於17日下午出爐，立委陳素月在四位有意爭取提名的人選中暫居領先地位。民進黨採用民調作為提名參考依據，除了陳素月外，立委黃秀芳、彰化市長林世賢以及前彰化市長邱建富皆表達參選意願。雖然初步結果已出，但最終提名人選仍需等待下週選對會開會決議及黨主席拍板定案。

民進黨彰化縣長類初選出爐！陳素月暫居第一 最終人選待黨主席拍板。(圖／TVBS)

2026年大選即將到來，民進黨在彰化縣的代表人選備受關注。四位潛在人選分別是立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢以及前彰化市長邱建富，他們都積極爭取黨內提名資格。民進黨此次採取「類初選」方式，以民調結果作為提名參考依據。陳素月在選前還特別舉辦造勢活動，爭取縣民支持。

四位潛在人選分別是立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢以及前彰化市長邱建富。(圖／TVBS)

17日下午，民調結果正式揭曉。民進黨選對會邀請這四位人選前往黨部了解民調結果，陳素月會後面帶笑容離開。陳素月表示，她在民調中領先其他三位黨內同志，並感謝她的團隊以及所有支持者。儘管陳素月在此輪民調中暫居領先，但最終提名人選仍需等待下週選對會開會決議及黨主席提名才算正式確定。

最終提名人選仍需等待下週選對會開會決議及黨主席提名才算正式確定。(圖／TVBS)

值得注意的是，這次民調過程中，民進黨也將可能的對手謝依鳳納入調查選項。邱建富透露，四位民進黨候選人在民調中都勝過謝依鳳。然而，通過黨內初選僅是第一步，能否成功整合黨內力量，並在明年縣長選戰中取得勝利，才是民進黨接下來面臨的真正考驗。

