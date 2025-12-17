民進黨彰化縣長類初選民調出爐 陳素月領先有望出線 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

民進黨今（17）日公布2026年彰化縣長「類初選」民調結果，由立委陳素月支持率拔得頭籌。不過，黨中央除了民調外，選對會仍將綜合評估候選人特質、地方整合及選戰布局，最終提名人選將由中執會確認通過。

此次初選共有立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富4人角逐，4位參選人今下午陸續到黨中央觀察開封結果。邱建富受訪時表示，對於民調結果「非常高興也欣慰」，指出4位民進黨參選人皆在對比民調中領先國民黨立委謝衣鳳。他透露，自己雖已12年未參選、目前無職位與資源，但仍獲得約42％支持率，與第一名差距不大，「能有這樣的結果已非常滿意」。

廣告 廣告

黃秀芳則表示，民調結果彼此差距接近，將尊重選對會的最終提名決定，強調「不論誰出線，都會全力團結打贏選戰」。她指出，4位參選人長期深耕地方，彼此間屬良性競爭，未來一定全力輔選，共同守住彰化。

陳素月則說，民調結果顯示「素月領先」，但仍需待選對會開會決議與主席提名後才算正式確定。她感謝地方鄉親與3位同志的支持與努力，形容這次初選是「民主競爭的典範」，強調將與所有同志團結合作、攜手讓彰化更好。

林世賢則簡短回應，初選民調由黨中央統一公布，結果會尊重黨的安排。據了解，黨中央預計於下週三早上確定人選，審議正式提名案，屆時確定2026年彰化縣長人選。

照片來源：取自陳素月粉專

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

繼吳興整宅後再一案 許淑華促成第2起自主都更案

台南清潔隊員遭酒駕撞亡 黃偉哲：零容忍、嚴懲到底

【文章轉載請註明出處】