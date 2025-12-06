民進黨彰化縣長類初選衝刺 黃秀芳周末要走親子風

▲黃秀芳近日由縣議員洪子超陪同，於竹塘市場掃街。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】民進黨彰化縣長類初選電話民調12月15至18日登場，爭取提名的立委黃秀芳，每天搭高鐵北上前，於全縣各地懇託拜票，也不忘關懷黨員，近日寄出給黨員問候懇託信，本周末除掃街行程，則在員林市舉辦快閃馬路塗鴉活動，訴求親子風，展現長期重視教育、文化的價值！

▲黃秀芳近日發出給黨員的懇託信，爭取黨員支持。（記者林明佑翻攝）

入冬溫差大，黃秀芳寄給黨員的懇託信，也特別提醒記得多保暖，信中寫著「民主這條路，有您一路支持，才有今日的果實，秀芳感念在心」，強調這次爭取縣長提名，雖然競爭激烈，但她堅持不放流言、不攻擊同志，也獲周清玉、翁金珠前縣長推薦，呼籲電話民調唯一支持黃秀芳。

黃秀芳說，她每天利用搭高鐵北上立法院開會空檔，和立委陳秀寳及競辦團隊於全縣各鄉鎮市掃街、跑行程懇託，也傾聽民眾的聲音，本周的清晨和傍晚，她也陸續走訪芬園、社頭、北斗、竹塘、溪湖等地的市場，爭取縣民支持。

黃秀芳說，彰化面臨台中的磁吸效應，要改變，需要重新進行全面通盤檢討發展方向，就像輝達來不來台灣？舉國上下高度關注，那種壓力也是一種吸引力，彰化也要變成一塊磁鐵，吸引更多產業「毫無懸念」的進駐，這是她要想辦法為彰化創造的魅力，希望未來不只能吸引好市多，也會吸引更多元產業進駐，更把流失的人口找回來。

後天(7日)黃秀芳團隊會在員林市三和公園旁舉辦快閃馬路塗鴉活動，目前已經有近500組親子報名參加，黃秀芳期盼透過藝文活動，傳遞她重視教育、文化、社福、醫療的價值，彰化的未來，除了招商引資，更需要厚植人文底蘊，才能培育更多元的人才，一起建設彰化。.