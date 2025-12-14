民進黨彰化縣長黨內初選倒數 5千人挺邱建富 林世賢辦團結大會

寒流來襲，彰化卻暖到爆！民進黨彰化縣長黨內初選電話民調前的關鍵黃金週末，擬參選人邱建富十三日晚間舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，現場湧入超過五千名支持者擠爆會場，凍蒜聲此起彼落、氣氛沸騰，展現基層超高溫度，邱建富演講完後天下起雨。

邱建富致詞時數度情緒激動表示，正是來自基層鄉親、前輩一路不離不棄的支持，讓他更加堅定走到最後的決心。他指出，自己是所有參選人中唯一沒有任何官職的一位，許多鄉親因顧慮人情壓力無法公開表態，卻私下給予鼓勵、默默幫忙顧票，「這些我都記在心裡，也更清楚肩上的責任有多重。」

廣告 廣告

邱建富強調，只要民調公平公開，他願意接受任何結果，並全力支持民調出線者，因為過去不是民意不要他，而是制度卡住他。

【記者方一成、林明佑╱彰化報導】民進黨彰化縣長提名類初選民調倒數計時，主打經濟與科技牌的彰化市長林世賢，昨（十四）日下午在彰化市旭光西路彰化縣首座百貨公司-彰化中友百貨基地前，舉辦「彰化勝利團結大會」，現場最大亮點是台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」首度現身選舉造勢場合，並高呼「翻轉彰化·挺賢與能」的口號，堪稱是台灣選舉史上第一次有機器人在選舉造勢活動替參選人背書。

林世賢表態爭取提名後，以經濟發展為主軸，不斷提出產業政策，致力發展推廣無人機、機器人、無人載具、機器狗等高科技產品，並連結讓彰化傳統產業轉型。