民進黨彰化縣長黨內初選倒數 5千人挺邱建富 林世賢辦團結大會
寒流來襲，彰化卻暖到爆！民進黨彰化縣長黨內初選電話民調前的關鍵黃金週末，擬參選人邱建富十三日晚間舉辦「彰化富 Wonderful 團結晚會」，現場湧入超過五千名支持者擠爆會場，凍蒜聲此起彼落、氣氛沸騰，展現基層超高溫度，邱建富演講完後天下起雨。
邱建富致詞時數度情緒激動表示，正是來自基層鄉親、前輩一路不離不棄的支持，讓他更加堅定走到最後的決心。他指出，自己是所有參選人中唯一沒有任何官職的一位，許多鄉親因顧慮人情壓力無法公開表態，卻私下給予鼓勵、默默幫忙顧票，「這些我都記在心裡，也更清楚肩上的責任有多重。」
邱建富強調，只要民調公平公開，他願意接受任何結果，並全力支持民調出線者，因為過去不是民意不要他，而是制度卡住他。
【記者方一成、林明佑╱彰化報導】民進黨彰化縣長提名類初選民調倒數計時，主打經濟與科技牌的彰化市長林世賢，昨（十四）日下午在彰化市旭光西路彰化縣首座百貨公司-彰化中友百貨基地前，舉辦「彰化勝利團結大會」，現場最大亮點是台灣自主研發成功的人形機器人「台智寶」首度現身選舉造勢場合，並高呼「翻轉彰化·挺賢與能」的口號，堪稱是台灣選舉史上第一次有機器人在選舉造勢活動替參選人背書。
林世賢表態爭取提名後，以經濟發展為主軸，不斷提出產業政策，致力發展推廣無人機、機器人、無人載具、機器狗等高科技產品，並連結讓彰化傳統產業轉型。
其他人也在看
談綠營2026選戰布局 鄭麗文認「1事」史無前例：我們非贏不可
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導備戰2026九合一大選，民進黨已完成台東縣、宜蘭縣、嘉義市、台中市、新北市及苗栗縣的人選提名作業。對此，國民黨主席鄭麗文今（14）日受訪時鬆口坦言，綠營這次史無前例大幅提前相關提名作業，「我們也只好奉陪，因為2026年我們非贏不可」，黨內應協調、初選的都會進行，至於無爭議的選區，也會在最適當的時間進行提名作業。民視 ・ 1 小時前 ・ 39
2026開打？ 高嘉瑜內湖看板被「綠議員取代」
民進黨前立委高嘉瑜要爭取2026回鍋選港湖議員，結果在內湖的看板竟被無預警撤換，而掛上的是民進黨台北市議員王孝維新看板，對此高嘉瑜表示，是被告知才知情，事後打電話了解原來是因為王孝維希望過年能跟選民拜年，盼能把看板放到過完年。TVBS新聞網 ・ 21 小時前 ・ 5
民眾黨的議員提名考驗：是壯大自己，還是活成「藍二代」？
[FTNN新聞網]記者方炳超／特稿民眾黨2026年地方議員提名起跑，目前已完成兩波提名，正在進行第三波提名作業，現任議員選區大致底定，不過非現任選區還未啟動...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
２０２６新北陸戰開打！蘇巧慧帶小雞掃市場 //媒體人吳子嘉預言藍營推這一位
政治中心／綜合報導新北市長陸戰開打！民進黨提名的蘇巧慧，一早帶小雞掃三重傳統市場，展現黨內團結氣勢，也有意角逐新北的黃國昌，下午到蘆洲出席子弟兵的耶誕活動，被問到藍白合的進度，黃國昌說非常順利進行中，合推一組團隊的決定不會改變。不過名嘴吳子嘉預言，李四川出線的機率是99.9%。民視 ・ 1 小時前 ・ 1
綠2026提名神速「史無前例」！鄭麗文喊奉陪：我們非贏不可
民進黨積極布局2026年地方大選，近來也已拍板出戰新北、台中、宜蘭等地的人選，引發關注。國民黨主席鄭麗文指出，總統賴清德毫無政績，大罷免又大失敗，因此提前展開布局，但百姓並不樂見每天都在搞選舉，若民進黨要這樣惡搞，我們也只好奉陪，不能夠再任由民進黨胡鬧。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 6
彰化縣長類初選黃金週 綠營四強爭提名拜票衝刺
彰化縣 / 綜合報導 2026彰化縣長選舉，藍綠兩黨都還沒正式提名，但民進黨下週將進行市內電話民調，作為內部參考，參與提名的四人，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及前市長邱建富，都在黃金週末勤跑基層全力衝刺。國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，不過對於參選遲遲沒鬆口，反倒是兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋各自在社群打空戰，拚出線。民眾說：「當選當選。」另一邊立委黃秀芳，抓緊空檔時間，參加活動拜票，民進黨彰化縣長提名類初選，進入白熱化階段，將在12月15日到18日，擇一天舉辦對比民調，預估12月底前就會決定人選。立委(民)黃秀芳說：「有信心迎戰國民黨的任何對手，不論對手是誰我們都會端出最好的政見。」民進黨內有4人爭取黨內提名，不只兩名現任立委表態，彰化市長林世賢也動起來，勤跑基層，就連前彰化市長邱建富也加入戰局，深入各大市場和攤商近距離交流，甚至在民調前的黃金周，舉辦造勢拚場。立委(國)謝衣鳯(114.12.7)說：「委員這樣是有意願嗎，我們會跟中央黨部共同來討論。」相較民進黨彰化縣長人選，12月底前可望明朗，在國民黨方面，身兼黨部主委的立委謝衣鳯，呼聲最高，也被綠營視為假想敵，不過對於出任參選遲遲沒鬆口，但國民黨內，已經有挑戰者磨刀霍霍，兩位前彰化副縣長，洪榮章、柯呈枋，分別也在社群打美食戰，祭出私房口袋名單，帶大家吃在地美食。前彰化副縣長柯呈枋說：「我具有即戰力我有信心擔任縣長，可以無縫接軌第一天就能上。」2026彰化縣長之爭，牽動中台灣政治版圖，藍綠陣營提早推出人選勤跑基層，至於最後會推派誰出戰，民調、基層實力都成黨內考量。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北陸戰開跑！ 蘇巧慧「母雞帶小雞」拜票 藍白待整合
政治焦點接著關心，2026新北市選戰備受關注，民進黨方面已經確定由立委蘇巧慧披掛上陣，今(14)日首次帶領跨派系議員市場拜票，為選戰暖身，前1天舉辦活動還有神秘嘉賓「爸爸」蘇貞昌相挺。相比綠營確定出戰...華視 ・ 8 小時前 ・ 13
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 85
博通一夜翻臉！重挫11%掀AI股雪崩 陸行之點名日月光、廣達等「9檔台廠」：這堂震撼教育躲不掉
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導美國AI晶片族群出現劇烈修正，博通（Broadcom）股價單日閃崩逾11%，成為市場焦點，也連帶拖累整體半導體板塊走弱，輝達（NV...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 20
賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 272
帶球閃嫁轉世活佛！阿雅罕談11年婚姻 洩老公私下「真實一面」
女星「阿雅」柳翰雅對於戀情十分低調，在11年前帶球宣布閃嫁美國男友，不過她對於老公身分十分保護，鮮少對外談及婚姻，沒想到近日登節目，阿雅罕見放閃，曝光對方浪漫的一面。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 76
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 390
酸賴政府創造三輸局面！醫曝「反年改落敗」3原因：帶頭浪費錢卻要民眾省錢
國民黨立法院黨團推動反年改修法，提案修正「公務人員退休資遣撫卹法」，要求所得替代率不再遞減，於12日在立法院三讀通過，條文明定所得替代率不再遞減，並回溯至2023年。入口網站「Yahoo奇摩」於12月10日至14日進行相關議題網路投票，結果顯示有58.2%的網友贊成停砍；胸腔科醫師蘇一峰揶揄，民進黨政府再度寫下難堪的三輸局面。蘇一峰透過臉書引用投票結果，嘲......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 82
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 265
又是「台南軍火幫」得標國防採購 他指「哪幾個綠營系統介入」呼之欲出
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導國防部標案近日被揭由室內裝修公司「福麥國際」就拿下近6億元火藥採購標案，另還有以登記販售皮鞋、運動鞋的「大石國際」在...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 248
不是運動！「1習慣」就可長壽、消除體內毒素 還能省錢
現代人希望長壽又健康。食安專家韋恩（楊世煒）表示，大量研究已經指出，延長壽命最有效的方法之一，就是少吃。當進食量降低時，粒線體需要處理的能量負荷也隨之減少，氧化壓力自然下降。當粒線體不必長時間、高強度運作，就較不容易產生過量的自由基、毒素與代謝廢物，進而可以延緩老化而能長壽。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
博通一句話嚇壞市場、降息後獲利了結 美股重挫、台積電ADR大跌4.17%
聯準會（Fed）本週宣布降息後，美國股市12日出現獲利了結賣壓，其中科技大廠博通（Broadcom）因客製化AI處理器毛利率問題，單日股價暴跌11%，引發晶片股連鎖反應，拖累費城半導體指數重挫5.10%，三大指數全面收黑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
MLB》天使沒賣大谷翔平虧慘了 美作家勸老虎別再冒險
老虎今年打出好成績，殺到美聯分區系列賽才敗給水手，他們的王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）距離自由市場只剩下最後1季。與其讓史庫柏打完明年進入自由市場，美媒《The Athletic》作家鮑登（Jim Bowden）建議老虎選擇賣出史庫柏以交換大量資源。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3