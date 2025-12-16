民進黨彰化縣長「類初選」民調今登場 最快月底拍板人選

民進黨彰化縣長類初選民調今晚登場，4名擬參選人皆在社群宣傳做最後衝刺。（資料照片／翻攝4人臉書）

民進黨2026彰化縣長選舉採「類初選」提名，目前4名擬參選人分別為隸屬正國會的立委黃秀芳、新潮流立委陳素月、現任彰化市長林世賢，以及被正國會除名的前彰化市長邱建富。據了解，類初選民調確定將在今天晚間6點至10點登場，將以國民黨立委謝衣鳯為假想敵進行對比式民調，預計最快明天就會有結果，待選對會綜合評估後，再邀請各擬參選人討論協商。

黃秀芳、陳素月今天上午在社群發文宣布，今晚將舉行彰化縣初選電話民調，籲請支持者幫她在家顧電話；邱建富也在社群喊聲，「重要！今晚民調請在家顧電話」。

林世賢則說，今晚是關鍵一夜，自己清廉、魄力、有科技力，不為派系、不為利益，只為彰化人民和產業發展打拚。林也提醒，記得等到訪問員說「訪問結束」再掛電話，才算有效。

據了解，彰化縣民調至少須完成1200份，民調結果僅選對會成員及4名擬參選人知情。待民調結果出爐後，選對會會將結果向黨主席賴清德報告後，再進行綜合評估，並邀請4人討論協商，最快月底就會公布人選。



