民進黨彰化縣長「類初選」民調出爐 陳素月居首有望出線

藍綠白持續進行2026大選布局，其中彰化縣長部分，民進黨提名採取「類初選」模式，昨晚完成民調作業，黨中央今（17）日下午公布民調，結果是立委陳素月排名第一，4位候選人均在誤差範圍內。但是彰化縣屬於徵召區，「類初選」民調也僅是「綜合評估」參考之一，最終定奪仍有待下週選對會拍板定案。

民進黨立委陳素月在彰化縣長黨內「類初選」民調勝出。（圖／陳素月臉書）

這次民進黨彰化縣長黨內初選部分，一共有4人表態參選，分別是立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富，最終4人同意，採取「類初選」民調方式，並採取對比式民調，以國民黨立委謝衣鳳為假想敵。

廣告 廣告

民進黨選對會在今日下午4點半，開封彰化縣長「類初選」民調結果，4位參選人及責任區在彰化的選對會委員都有出席。民調公布之後，4人皆在會後有受訪。

陳素月表示，自己的民調是在這4人中領先的，但是否確定提名，還是要等選對會開會決議，並請主席決定後才算數。她也同時感謝其他3位黨內同志，這是良性競爭，也是民主競爭典範，大家會團結一致為彰化打拚。

民進黨立委黃秀芳。（資料照／中天新聞）

黃秀芳則說，會尊重選對會結果，未來確定提名誰，就會團結一致力拚打贏明年選戰。黃秀芳也說，4人民調差距都很近，「未來選對會提名誰，我們絕對是全力來輔選，然後打贏選戰」。

林世賢則回應，由黨中央統一發布，民調部分就不對外透露，並強調大家還是要團結一致，彰化才會贏。

國民黨立委謝衣鳳。（資料照／中天新聞）

邱建富則透露，對於這份民調結果感到非常高興和欣慰，4人全都完勝謝衣鳳，而且領先都有一段差距。邱建富還提到，4人民調都有超過40%，其中第一名支持度為44%左右，二、三名均有42%，第四名也有40%以上。

延伸閱讀

鄭麗文飆罵賴清德13分鐘！轟「在野獨裁」就像男人不會生小孩

政院不副署「王世堅逆風了」！他自曝便當會沒發言 今再喊：別看到針孔沒看到山洞

內參民調排名墊底？林岱樺批邏輯不通：淪政治造勢工具