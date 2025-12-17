民進黨彰化縣長「類初選」民調出爐 陳素月領先！4人全贏謝衣鳯

民進黨立委陳素月。楊亞璇攝



2026彰化縣長選舉，民進黨採「類初選」方式，以民調作為提名參考，有意爭取提名的民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富4人今天（12/17）前往中央黨部看民調開封。陳素月透露自己第一名，邱建富稱第一名大概44％，他跟第二名都是42點多％、第四名大概40％，四人全勝過國民黨對手謝衣鳯，最終名單仍待選對會、中執會拍板。

民進黨選對會今邀請4名擬參選人到黨部看民調結果，陳素月會後滿面笑容受訪表示，民進黨中央針對彰化縣長提名民調，剛剛公布結果，因為初選協調會上有承諾不公開民調數字，「目前只能跟大家說，在民調上，素月是領先」，但是否確定提名，還要等選對會開會決議，提請主席決定後才算數，期待有好的結果。

陳素月說，這段時間感謝鄉親相挺，初選過程也要向三位同志感謝與致意，彼此向選民表達願景，展現能力跟專長，良性競爭，也是最佳民主競爭的典範，相信未來會團結一致為彰化努力、打拚，身為彰化人，都希望彰化更好，相信在立場上會一起團結前行。她說，選對會會開會，下禮拜應該中執會會通過。

她說，彼此都差距不大，都在誤差範圍內，其他三位同志也都非常優秀，初選協調會上，秘書長徐國勇就說過，畢竟只能一人出線，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

黃秀芳則表示，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此差距都很近，之後選對會提名誰，未來一定團結一致，4位參選人都在地方認真經營，今天結果都尊重，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

林世賢受訪時說，由中央統一發佈，民調部分就不對外透露，大家要團結一致，挺黨提名的人選，彰化才會贏。

邱建富表示，他非常高興和欣慰，4位候選人全都完勝國民黨謝衣鳯，且還有一點差距，當然比賽有高有低，但4位候選人支持度都超過40%以上，是很好的現象。

邱建富說，他已經12年沒參選，7年沒有任何公職、是4位之中沒有資源的人選，但最後能拿到42%左右，這個成績已經很滿意了。邱也透露，第一名贏他一點點，大概44%，第二、三名都落在42%，第四名大概40%。

