民進黨彰化縣長4人搶1！力拚月底完成提名

▲黨中央將在12月3日討論民調形式，並於下月中做民調。（圖／記者陳佩君攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 明年九合一選舉升溫，就彰化縣人選上，民進黨選對會今（19）日邀請有意參選者，包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富赴黨中央，討論民調相關細節，據了解，黨中央將在12月3日討論民調形式，並於下月中做民調，人選預計12月底出爐，完成提名。

彰化縣雖然為徵召區，但參選者眾，共有4人遞交參選意願表，包含黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富。選對會下午4時邀請4位擬參選人到黨中央，一同討論「類初選」的進行方式。

廣告 廣告

據了解，會中同意將在12月3日選對會中，討論民調採互比或是對比形式，目前傾向對比的可能性較大，並將在12月中做民調，至於人選結果，預料在12月底出爐、提名。

與會人士強調，民調仍是參考，提名人選除了看民調之外，還要進行綜合評估，最終結果由選對會拍板。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

對戰鍾東錦！民進黨選對會拍板：由「她」參戰苗栗縣長

影／被王世堅點名參選桃園奇兵 何志偉：謝謝從從容容的鼓勵

台灣普發全民安全指引是浪費？國際友盟說真相