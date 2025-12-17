民進黨彰化縣長4人民調都贏謝衣鳯！陳素月拔頭籌 徵召與否待選對會定奪

立委陳素月民調領先。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市首長大選，其中，彰化縣長屬於徵召區，但採「類初選」形式進行，並於昨日晚間執行民調後，再交由選對會決定出戰人選。民進黨組織部今（17）日召集四位參選人一同到黨中央開封民調。據彰化市前市長邱建富透露，4人都完勝國民黨立委謝衣鳯，第一名約44%、二、三名都是42%左右、第四名則是40%。立委陳素月則說，她民調領先其他三人，但仍需要主席提名才算數。立委黃秀芳表示，會團結一致打贏選戰。彰化市長林世賢則說，他還是有信心獲得提名。

黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富都有意參選彰化縣長。由於該區屬於徵召區，但仍會有「類初選」，民調採「對比式」進行，假想敵是謝衣鳯。民調在昨晚執行完畢後，民進黨組織部今召集4位參選人一起到黨中央開封民調。

陳素月會後受訪表示，民調協調會時有承諾不公開數字，因此她只能說，民調是由她領先，最後是否確定提名，需要等選對會開會決議、主席提名才算數，並期待有好的結果。她透露，民調彼此差距不大，都在誤差範圍內，再來會團結一致為彰化打拚，希望彰化更好。

立委黃秀芳表示，會團結打贏大選。 圖：高逸帆／攝

黃秀芳指出，尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰。她說，四個人都在地方認真經營，並重申未來提名誰都會全力輔選，以打贏明年的選戰。

彰化市前市長邱建富曝光民調。 圖：高逸帆／攝

邱建富表示，他對於民調結果非常高興、欣慰，四人全都完勝謝衣鳯，而且有一段差距。他說，他個人已經12年沒有參選，7年沒有公職，也是4位裡面沒有職位也沒有資源的人選，但能夠衝到「42％多」，他非常滿意。被追問第一名多少後，他說，第一名贏他一點點，大概44％，第二、三名都是42％多、第四名大概40％」

林世賢表示，民調不對外透露，大家有簽保密協定，團結一致，彰化才會贏。他還是有信心被提名。

