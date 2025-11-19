民進黨彰化縣長4人類初選：12月中做參考式民調、月底提名

民進黨選對會協調彰化縣長「類初選」進行方式。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民進黨佈局2026縣市長大選，其中屬於徵召區的彰化縣共計4人有意參選。民進黨「2026年選舉對策委員會」今（19）日討論「類初選」的進行方式，其中，12月中會做民調，並預計在12月底提名。

民進黨2026徵召選區最激烈的莫過於彰化縣，共有4人遞交參選意願表，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、彰化市前市長邱建富。

民進黨選對會今下午協調彰化縣「類初選」的進行方式，並邀請4位擬參選人至黨中央說明意見，會議長達一個多小時。

廣告 廣告

據了解，會中聽取4位擬參選人的想法，對於民調要採取「互比式」或「對比式」有不同意見，預計會在12月3日的選對會做出決定，並以「對比式」的可能性較高。

此外，會中4人都有意參選到底，並也提出初步時程，預計12月中做民調。不過，民調僅是作為選對會其中一項參考，並非完全由民調決定出線人選。彰化縣長參戰人選預計會在12月底前完成提名。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「藍白合」邀柯文哲一起？ 黃國昌：留時間讓柯面對司法訴訟

藍白到底怎麼合？ 鄭麗文：有點像雙首長制、有點內閣制精神