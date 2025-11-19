民進黨彰化縣長4搶1 選對會規劃「12月中做民調、月底公布結果」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

2026彰化縣長選舉，民進黨內有4人爭取提名，包括立委黃秀芳、陳素月等人，選對會為此今（19）日召開會議，討論彰化縣長「類初選」方式。據了解，選對會預計在12月中進行民調，並在月底公布結果。

民進黨「徵召區」日前開放有意者領表登記，其中彰化部分，包括黃秀芳（正國會）、陳素月（新潮流）、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富（遭正國會除名）有意角逐。據了解，選對會將以協調「類初選」模式辦理。

針對今日協調結果，選對會成員透露，今天會議主要討論民調時程與細節，原則上在12月中做民調，並在月底公布結果，至於民調方式採對比或互比，將在下一次選對會開會（12月3日）決定。不過，該名成員也提醒，民調只是參考資料，要綜合其他因素評估，才會做出最後的決定。

據了解，今日協調會議大約進行一個半小時，選對會有先讓4人各自表達意見，開會氣氛很和平，也沒有人表態退出選舉，由於要分別向4人確認民調方式，因此才花比較久時間，

