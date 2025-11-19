民進黨彰化縣長4搶1 選對會規劃「12月中做民調、月底公布結果」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
2026彰化縣長選舉，民進黨內有4人爭取提名，包括立委黃秀芳、陳素月等人，選對會為此今（19）日召開會議，討論彰化縣長「類初選」方式。據了解，選對會預計在12月中進行民調，並在月底公布結果。
民進黨「徵召區」日前開放有意者領表登記，其中彰化部分，包括黃秀芳（正國會）、陳素月（新潮流）、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富（遭正國會除名）有意角逐。據了解，選對會將以協調「類初選」模式辦理。
針對今日協調結果，選對會成員透露，今天會議主要討論民調時程與細節，原則上在12月中做民調，並在月底公布結果，至於民調方式採對比或互比，將在下一次選對會開會（12月3日）決定。不過，該名成員也提醒，民調只是參考資料，要綜合其他因素評估，才會做出最後的決定。
據了解，今日協調會議大約進行一個半小時，選對會有先讓4人各自表達意見，開會氣氛很和平，也沒有人表態退出選舉，由於要分別向4人確認民調方式，因此才花比較久時間，
更多FTNN新聞網報導
陳素月正式宣布參選縣長！盼彰化擺脫「台中後花園」稱號 獲魏明谷支持
國民黨過去一個月支持度上升3.9%「很離奇」 「停砍年金、普發現金、公投綁大選」導致
明年國防支出9千億超過49%國人支持 游盈隆：台灣人心做好準備
其他人也在看
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 5 小時前
日中談判破裂！央視PO官員「手插口袋」輕蔑送客 日媒體人揭背後目的
日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，不只駐大阪總領事薛劍嗆聲「斬首」，中國更罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。雙方緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，但雙方未達共識，中國官媒更釋出中國外交部亞洲司長劉勁松「雙手插口袋送客」畫面，輕蔑態度引起譁然，日本媒體人三木慎一郎揭背後目的。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
台海議題惹火北京 日相高市早苗陷外交風暴
日本首相高市早苗上任不到一個月，就因為「台灣有事，日本出兵」言論引發中國政府強烈不滿，聯合官媒全面開火；外交部發言人毛寧甚至翻牆發文，企圖透過國際社會施壓。日本則表示首相言論並無違反國際法，不會撤回發言；北京當局因此祭出「赴日警告」反制，呼籲中國公民暫停前往日本旅遊、求學。而日本週一(11/17)派出外務省官員出訪北京，以對話緩和兩國緊張氣氛。TVBS新聞網 ・ 1 天前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 8 小時前
花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間
即時中心／黃于庭、李美妍報導雖中國近年致力以各種手法滲透台灣，但我國與中國互不隸屬為客觀事實，國人不得同時於中國設籍、領有護照。日前花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，不過其向花蓮縣府提訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；內政部則強調「並無地方另行解釋之空間」，將再行文富里鄉公所。對此，內政部長劉世芳今（18）日也說明最新進度。針對花蓮該位中配村長解職，提起訴願成功一事，內政部先前重申，《國籍法》第20條已明文規定，民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外之國籍，並於就職之日1年內完成放棄並提出佐證資料；對未辦理者，權責機關均應依法辦理解職事宜。內政部直指，地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間，為貫徹法治國精神，並堅守民選公職人員肩負國家忠誠義務之基本原則，將再行文富里鄉公所，應依《國籍法》及中央主管機關之解釋辦理解職。內政部長劉世芳。（圖／民視新聞）不過，劉世芳今日表示，到目前為止，內政部還沒收到花蓮縣政府，或是富里鄉公所對於這次訴願的決定書，因此內容無從查考，之後內政部將派員至地方政府了解狀況。劉世芳續指，《國籍法》解釋主管機關是內政部，根據《國籍法》第20條規定，民選公職當選者在1年之內，要放棄中華民國國籍以外的國籍，內政部據此規定，要求地方縣政府一定要進行解職。她也強調，大家可以去看憲法修正條文，相關限制還是一樣，「沒有解釋的空間」。原文出處：快新聞／花蓮中配村長遭解職！縣府竟「撤銷處分」 劉世芳重話：沒解釋空間 更多民視新聞報導高市挺台言論延燒！中日關係惡化 北京宣布「連8天」海上軍演高市挺台！鄭麗文竟反指總統「火上加油」 綠委轟：當中國傳聲筒？棒球／「前中職救援王」也被中國挖角！他拒絕原因曝光民視影音 ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，「行政院會全面迎戰」，明天與地方政府談過後，周四（20日）行政院會將討論院版財劃法。行政院發言人李慧芝下午指出，行政院會20日將提出完整修正草案，卓榮泰會出面說明，盼立法院朝野黨團理性討論。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 3 小時前
洪浦釗觀點》你挑戰我，我就挑戰你：中國精準的主權對主權報復
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗以「存亡危機事態」視角提出「台灣有事就是日本有事」，這是日本政府首次把台灣問題制度化納入自身安保架構，而非只是政治人物的政策主張。但對中國而言，這不是一般性的外交表態，是針對其「台灣是中國內政」敘事體系的根本挑戰。也因此，中國這一輪反制不是情緒性批判，而是精準地從「主權領土」的方向回擊，以主權反制主權，從外交、軍事、輿論三線同步升級。 反制升溫，從外交批判到軍事威懾 高市談話直接觸動中國最敏感的神經。因為她不只是政治宣示，而是以「存亡危機事態」這一套「法律定義的安保概念」來處理台海，等於承認台海穩定是日本生存利益的一部分，迫使中國面對一個現實：台灣議題再也不是中國能單方面定義的「內政」，而是第一島鏈共同面對的安全核心。因此，高市講話一出，中國官方把高市描繪為「挑戰中國主權」，而這種定位，決定了中國後續反制的方向。 最先升高的是外交戰。中國外交部上下採高強度批判，國台辦同步操作「干涉內政」的敘事，官媒則將高市描繪為破壞區域和平的「挑釁者」。而外交火力只是一個起點，真正具威懾意味的，是軍事訊號。中國宣布在黃海中部進行 3 日實彈射擊演習，24 小時禁新頭殼 ・ 12 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 4 小時前
南韓財閥遭美中夾殺 承諾投資美國3500億美元後 還得投資南韓5500億美元 對抗十大出口產業競爭力被中國超越危機｜鏡轉全球｜#鏡新聞
南韓啟示：疑美疑中都沒關係，作戰要團結！ 李在明政府搞定韓美貿易協議後，回頭處理國內經濟危局，承續對付川普政府的官民合作團體戰風格， 糾集南韓企業財閥開會。三星、現代、SK和LG等四大財閥會後宣布，未來3到5年將投資南韓逾800兆韓元（約5500億美元），平息南韓社會對韓美協議恐釀巨額資金外流、掏空本土產業並加劇失業潮等疑慮。 美中擠壓生存，南韓危機成轉機？韓經會調查顯示，南韓10大出口產業競爭力將在5年內全數被中國超車，包括半導體業，三星和SK海力士正被「紅色記憶體三雄」（中芯、長江存儲、長鑫存儲）緊追在後。南韓正視十多年來輕忽中國崛起後果，有助加速產業「轉骨」。 台灣外部壓力未消，內賊不斷偷家？川普再度點名，美國把晶片生意輸給台灣「很丟臉」，要全面回流。台積爆出7月退休的老將羅唯仁，帶走大量先進製程資料，投向英特爾懷抱。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
台灣有事變「中日有事」！日外交官飛抵北京 今將展開嚴正交涉
即時中心／林耿郁報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈，雙邊關係緊張升高。對此日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰親自飛抵北京，預計與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。民視 ・ 1 天前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
藍白惡修財劃法！民進黨一圖曝「地方財源十年變化」：掏空中央沒必要
藍白日前再度聯手惡修《財政收支劃分法》，掏空中央政府財政。民進黨今（19）日在粉專發文，並公布一張從馬英九執政到蔡英文及賴清德執政時期，地方政府的財政變化，從2012年當時，地方政府的歲計賸餘，合計是「負589億元」，經過十年努力，到去年2024年更是合計高達新台幣818億元！強調民進黨執政，地方財政起死回生，惡修財劃法掏空中央沒必要！希望在野黨能懸崖勒馬。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
鄭黃會能創藍白合新局？前藍委喊難度超高：到關鍵要害恐全破局
國民黨主席鄭麗文今（19）日下午3時將和民眾黨主席黃國昌會面，舉行「以行動顧台灣－主席高峰會談」。前立委陳學聖認為，各黨為自己政治未來各有盤算，所以藍白要合，難度真的超高。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
聲援高市內閣！ 賴清德喊話藍營「尊重」日本政治｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」的挺台言論後，引發中日緊張關係急遽升溫，藍營大老們卻接連抨擊高市言行躁進，賴清德總統特別呼籲國內在野黨政治人物應該要尊重日本國內本身的政治，引起新一波朝野戰火，新任國民黨主席鄭麗文發文轟賴總統是火上加油，對於維繫和平毫無助益。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
胡瓜遭控襲胸籃籃「心情低落」 小禎曝私下交情：我是大義滅親型
小禎19日出席保養品牌10週年記者會，爸爸胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，被網友炎上，她表示有和爸爸通電話，不曉得為何事情會變成這樣，因為胡瓜真的把籃籃當作乾女兒，跟籃籃男友也熟識，「但如果籃籃覺得不舒服，我也完全支持她，我是屬於大義滅親型 。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 21 小時前