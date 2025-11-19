民進黨彰化縣長4搶1 選對會：12月中旬進行民調

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨2026徵召選區以彰化縣競爭最激烈，共有立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富表態競逐。民進黨選對會彰化協調小組今天邀4人協調，選對會委員表示，4人無人願意退出，將於12月中旬進行民調，綜合評估出線人選，12月底提名。

民進黨布局2026，民進黨內有黃秀芳、陳素月、林世賢與邱建富表態競逐，4人都希望爭取代表民進黨參選2026的彰化縣長。

民進黨2026提名特別條例規定，2026年選舉對策委員會就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後提出單一適當人選；若協調對象對解決競爭機制無共識者，由選對會依據選戰策略，經民調等綜合評估後向主席提出單一適當人選的建議。

廣告 廣告

民進黨選對會彰化協調小組今天邀請4人到中央黨部協調，會議長達1個半小時。

與會的選對會委員會後表示，各方有不同意見，「無人要退」，因此，將在12月中旬進行民調，12月底完成提名。

至於民調方式要採取對比或互比，選對會委員說，將於12月3日的選對會決定。

不過，選對會委員也說，民調只是參考，看做出來怎麼樣，再經「綜合評估」，才會有最後決定。（編輯：翟思嘉）1141119