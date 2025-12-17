民進黨彰化縣類初選民調出爐！陳素月位居第一 邱建富曝「4人都贏謝衣鳯」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

2026彰化縣長大選備受關注，民進黨內包括立委陳素月、黃秀芳、現任市長林世賢、前市長邱建富爭取提名。民進黨為此進行「類初選」民調，結果今（17）日出爐。據了解，陳素月民調第一，約為44%，第二名及第三名均為42%左右，而第四名的支持度也在40%以上。邱建富說，4人民調支持度都完勝國民黨對手謝衣鳯。

陳素月表示，她在民調上是領先的，但是否確定提名還是要等選對會開會決議，請主席決定後才算數。（許詠晴攝）

針對彰化市長採類初選模式辦理，民進黨規劃在12月中做民調，並在今日下午邀請陳素月、黃秀芳、林世賢、邱建富赴黨中央揭曉民調結果。

廣告 廣告

陳素月會後受訪表示，她在民調上是領先的，但是否確定提名還是要等選對會開會決議，請主席決定後才算數。她除了要感謝所有鄉親的相挺，也要向3位黨內同志致意，在這場初選過程，大家都向選民表達對彰化未來的願景、展現各自的專長與能力，是民主政治競爭的最佳典範，相信未來會團結一致為彰化努力打拼。

邱建富透露，彰化縣初選民調結果，4位候選人全都完勝國民黨謝衣鳳，且還有一點差距，感到非常欣慰。當然比賽有高有低，但4位候選人支持度都超過40%以上，是很好的現象，他個人已經12年沒參選，7年沒有任何公職，是4位之中沒有資源的人選，但最後能拿到42%左右，這個成績已經很滿意了。

黃秀芳指出，4位參選人平常在地方都很認真經營，每人為了這次類民調初選都很認真，所以4個人的差距都很近，尊重選對會的結果，不管未來提名誰，絕對會團結一致輔選，打贏明年的彰化縣長選戰。

林世賢受訪時說，看見民調結果後，心情很愉快，大家要團結一致，挺黨提名的人選，彰化才會贏。

據邱建富說法，民進黨彰化縣長類初選民調結果，陳素月獲44%左右支持度，排名第一，黃秀芳、邱建富均為42%左右，分別排名第二、第三，林世賢則獲40%左右。

民進黨立委黃秀芳指出，尊重選對會的結果，不管未來提名誰，絕對會團結一致輔選。（許詠晴攝）

前彰化市長邱建富透露，彰化縣初選民調結果，4位候選人全都完勝國民黨謝衣鳳。（許詠晴攝）

現任彰化市長林世賢受訪時說，看見民調結果後，心情很愉快，大家要團結一致，挺黨提名的人選，彰化才會贏。（許詠晴攝）

更多FTNN新聞網報導

陳素月正式宣布參選縣長！盼彰化擺脫「台中後花園」稱號 獲魏明谷支持

民進黨彰化縣長4搶1 選對會規劃「12月中做民調、月底公布結果」

民進黨確定徵召陳品安參選苗栗縣長！傳雲林派劉建國「選對會仍討論中」

