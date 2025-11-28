民進黨彰化縣類初選民調將登場 4位擬參選人卯足全力衝刺

黃秀芳今日公布文宣主視覺設計理念，她表示，競選主視覺呈現團結共創彰化的力量。（黃秀芳團隊提供／葉靜美彰化傳真）

綠營在下屆彰化縣長選舉中有4人表態參選，選對會日前協調無果，民進黨將採類初選，在12月15日到18日進行民調，做為選出彰化縣長人選的參考，為此4位擬候選人近來無不全力衝刺，黃秀芳今日發表競選主視覺設計理念、邱建富以騎鐵馬展現參選決心，林世賢發表教育及體育政策，陳素月昨日及明天都安排掃街拜票，4人都積極爭取成為民調中，選民唯一支持對象。

正國會立委黃秀芳、新潮流系立委陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富都堅持爭取民進黨黨內提名、角逐彰化縣長寶座，中央黨部選舉對策委員會在本月19日分別約談4人進行協調，最終無法達成共識，因此將在12月15日到18日，擇其中一晚以市內電話辦理民調，民調結果僅供內參，選對會會再進行綜合評估後，送黨主席做最後裁決。

黃秀芳今日公布文宣主視覺設計理念，視覺融入彰化的「化」字，也有彰化英文首字母「C」的意涵，黃秀芳表示，彰化有很多的人才、好的產業，但同時面臨人口老化與流失、產業轉型、青年就業、住宅正義等問題，當縣長是為了服務縣民、解決問題，她希望透過主視覺，讓外界知道她有信心與能力，規畫彰化的藍圖與願景。

邱建富化身「最接地氣的郵差富哥」，與好友們組成「富哥鐵馬隊」，挑戰單日百公里、繞行彰化八大分局區郵局，展現「使命必達」的縣政決心，他指出，這不只是挑戰體力的百K騎乘，更是把「真民意」送進鄉親心坎裡的行動，他一路騎過熟悉的道路，看見大家的熱情與期待，更加堅定要打造宜居、進步、且團結的彰化。

林世賢則發表教育應與運動分立發展政策，他強調，教育回到專業，將家庭教育、道德倫理、公民教育重新放回教育的核心，並把AI正式納入中小學課綱，以接軌世界，運動業務則與青年事務整合，成立「青年運動教育發展處」；同時也計畫建立國家選手培訓中心、提高選手獎金，並推出全民運動計畫，讓每一位彰化人都能動起來、健康起來。

陳素月昨日在縣議員劉珊伶、張欣倩、藍駿宇及福興鄉長蔣煙燈等人陪同下，至鹿港第一市場拜票，她表示，政黨在提名時應考量最有戰力、基層實力最紮實的人來參加明年縣長選舉才有勝選，希望民眾若接到民調電話，能夠唯一支持陳素月，競選團隊表示，陳素月明日也將再到員林菜市場掃街。

