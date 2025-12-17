民進黨彰化類初選 陳素月：民調領先待選對會決議

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富皆表態投入2026年彰化縣長選舉，民進黨16日完成「類初選」民調，今天公布結果。民調領先的陳素月會後表示，是否確定被提名，要等選對會開會決議、黨主席提名才算數，期待有好結果。

民進黨迎戰2026年彰化縣長選舉，黨內有黃秀芳、陳素月、林世賢、邱建富爭取代表民進黨出戰。民進黨在此區採行「類初選」民調，民進黨中央今天下午公布民調結果，4位選將都親赴現場，了解民調結果。

林世賢會後受訪表示，大家有簽保密協定，民調部分不對外透露，團結一致彰化才會贏，會團結一致挺黨的提名人選。

陳素月面對媒體時笑容滿面，她說，黨中央剛剛公布結果，因為協調會上有承諾不公開民調數字，目前只能跟大家說，她是領先的；但是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。

陳素月說，這段時間感謝鄉親相挺，也要感謝3位候選人，彼此向選民表達對彰化未來的願景、展現各自能力跟專長，這是良性競爭也是最佳的民主競爭典範，相信未來會團結一致，為彰化努力打拚。

陳素月表示，民進黨選對會下週將開會做決定，再送中執會通過提名。

陳素月說，彼此民調差距不大，都在誤差範圍內，其他3位候選人都非常優秀，之前在協調會上，民進黨秘書長徐國勇就說過，只能一人出線，難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

黃秀芳受訪表示，尊重選對會結果，不管未來選對會提名誰，相信大家絕對是全力輔選，團結打贏明年選戰。

邱建富受訪表示，類初選民調結果，民進黨4位候選人全都完勝國民黨的謝衣鳯，且領先都有一段差距。

根據民進黨提名規則，彰化縣屬「徵召區」，雖有「類初選」民調，最後仍要由黨中央選對會進行綜合評估，預估下週就會公布提名。（編輯：林克倫、林興盟）1141217