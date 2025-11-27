



民進黨彰化縣長「類初選」，進入黃金倒數兩周宣傳期，爭取黨內提名的立委黃秀芳，兼顧立法院問政之餘，也馬不停蹄全縣跑透透，她特別感謝立委陳秀寳擔任她的競辦總幹事及多位縣議員充當分身，每天為她拉票，一起為營造彰化新願景努力！

民進黨選對會日前指出，屬於徵召區的彰化縣將在12月15日至18日其中一天進行電話民調，12月12日後全面禁止廣告宣傳，因此目前已進入最後14天宣傳決戰階段。

民進黨彰化黃秀芳拚縣長提名 「類初選」列車衝南彰

今日一早6點多，黃秀芳把握問政空檔，由芬園鄉長林世明等人陪同，在芬園鄉社口市場拜票。黃秀芳說，她努力跑遍26鄉鎮市，也利用假日前往南彰化人潮聚集的員林市藤山步道、華成市場等地拜票，民眾熱情「加油聲」讓她很感動！

黃秀芳說，今天下午前往溪湖鎮黃昏市場拜票，團隊也同步在田中、和美、二林、北斗、鹿港、花壇、員林等地拜票，訴求「電話民調唯一支持黃秀芳」，因為縣民較少接觸初選電話民調，因此也特別製作圖卡說明電話民調規則。

60年次的黃秀芳今年54歲，身為6年級生火車頭，她說自己是土生土長線西人，但她不只是線西的女兒，更是彰化的女兒，累積30年在地公共事務經驗，更具備中央問政視野，這次積極爭取提名，只為實現讓彰化更好的夢想。

黃秀芳說，這次「類初選」面對黨內優秀同志，她遵守黨內規則，也謹守從政以來不放流言、不口出惡言的風範，兄弟爬山各自努力，獲前縣長周清玉、翁金珠支持，翁前縣長還特別以「人民的小事就是服務處的大事」勉勵她莫忘初衷，她也會持續打拼，贏得縣民支持，爭取代表黨內參選縣長的機會。

