民進黨彰化1選區「強將對決」！7人搶5席限時賽

彰化縣五合一選舉即將在年底登場，民進黨彰化縣黨部已完成縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等公職提名登記，並預計於20日開始協調提名事宜。若協調無法達成共識，將於26日至30日進行民調初選。由於作業時程緊湊，已有爭取提名者顧不得等待協調，提前啟動宣傳車、掛出電話民調看板爭取曝光，也抱怨從登記到初選時間過短，來不及準備。













彰化第一選區7名候選人完成登記，現任議員、市長、鄉長與知名新秀齊聚角逐5席提名，街頭已瀰漫選戰火藥味。（圖／翻攝自林世明臉書）

前彰化縣長翁金珠帶外甥女翁慧玟也完成登記。（圖／民視新聞資料照）

第一選區彰化選區共7名候選人完成登記，包括現任縣議員楊子賢、莊陞漢、李成濟、許雅琳，以及轉戰縣議會的彰化市長林世賢、芬園鄉長林世明，以及前縣長翁金珠的外甥女翁慧玟。縣黨部規劃提名5席，其中包含1席單一性別保障。根據婦女保障機制，許雅琳與翁慧玟可能爭奪同一席次，其餘5名男性則角逐4席。此次登記者多為現任議員或全縣知名度高的人選，被黨內視為「強將對決」，競爭非常激烈，也讓街頭提前瀰漫選戰的火藥味。





林世明宣傳車穿梭彰化市街頭，大型電話民調看板標示黃秀芳推薦。（圖／翻攝自莊陞漢臉書）

登記截止隔天，彰化市區已可見林世明的宣傳車穿梭主要街道，大型電話民調看板也出現在主要路口，上頭標示立委黃秀芳推薦。林世明指出，彰化市人口是芬園鄉的10倍，花壇鄉也約2倍，芬園鄉票數不到8%，即便曾連任2屆鄉長，在市區知名度仍有限，加上從登記到初選僅約一週多時間，相較以往1到2個月準備期，對他相當不利。他也呼籲縣黨部維持本屆提名6席，認為現任4席穩健，加上市長林世賢及年輕新人投入，民進黨在彰化選區仍有機會再增加1席。對此，縣黨部主委楊富鈞回應，提名席次與作業時程早已公告，程序明確，縣黨部將依制度完成提名，黨中央也要求各縣市儘早完成提名，彰化作業時程並不算早。楊富鈞強調，對於事後提出建議者，黨部將不再回應。

