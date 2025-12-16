民進黨彰縣長初選民調開跑 4強總動員

民進黨立委陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富等4人爭取下屆彰化縣長選舉黨內提名，中央黨部「類初選」電話民調16日晚間登場，各陣營得知後第一時間總動員，全力衝刺拜票，盼在最關鍵的一夜脫穎而出。

黃秀芳、陳素月、林世賢與邱建富近期不僅在縣內各鄉鎮高掛看板，更勤走基層、辦造勢活動，4人都堅持爭取黨內提名，民進黨中央黨部選對會上個月協調未果，決定以市內電話辦理民調，預計12月底前拍板提名人選。

4人昨天一早接獲黨中央通知16日晚間6時至10時啟動電話民調，4人競選團隊紛紛透過社群平台、簡訊發布圖卡，呼籲支持者留意來電，在家「顧電話」，不只要表態「唯一支持」，還一定要全程聽完民調電話，才會列入有效樣本。

正國會的黃秀芳昨天行程滿檔，一早前往彰南路口等地拜票，參加完地方行程後，確認民調時間後立即發布圖卡向支持者喊話。她說，近期即使冷氣團來襲、清晨寒冷，都持續在不同路口拜票，盼鄉親給予支持。

新潮流的陳素月到鹿港鎮頂番婆等路口拜票，下午與黃秀芳共同出席員林社會住宅「靜修好室」動土典禮後，陳素月隨即展開最後階段催票，廣發臉書圖卡，請託支持者分享宣傳、顧電話。

彰化市長林世賢持續以市政行程鞏固選民，同時在社群平台發布動員訊息。他指出，選對會採取「對比式民調」，因此在全縣各村里發送文宣，並向民眾說明電話應對方式，讓支持者完成有效民調。

邱建富後援組織「富友姊妹會」與志工全面動員，進駐辦公室展開密集電話拜票，團隊也把握最後時間騎機車穿梭彰化市區增加曝光度。邱表示，他近日已完成車隊掃街行程，昨天則全面啟動電話催票，盼催出好成果。

該電話民調預計完成1200份，除4人互相對比，並以兼任國民黨彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯作對比，民調結果僅供內參不對外公布，選對會綜合評估後，再送黨中央最後裁決。