民進黨彰縣長初選添變數 林世賢參戰 還邀「閩南狼」站台

明年九合一大選在即，各方派系動作不斷，彰化市長林世賢16日宣布將投入爭取民進黨彰化縣長提名，也讓已經表態的彰化市長邱建富、立委黃秀芳、陳素月對手再加一，且林還獲民進黨彰化縣議會黨團召集人李俊諭等人相挺，資源雄厚、實力不可小覷，可惜唯一令人意外的是，其邀請大罷免期間屢戰屢敗站台代表閩南狼陳柏源，似乎為選情增加了點變數。

林世賢今攜手學界、產業界等人士舉行「彰化隊成立大會」，主打「綠能AI科技首都，徹底擺脫低薪命運」，並宣稱彰化隊不分黨派、不分區域，是要各方人士合作，讓政治回歸建設、讓產業迎向升級，吸引2000多人參與，不過林也在此活動中，正式宣布將爭取民進黨縣長提名。

林世賢表示，每個人參與政治都不應該有私心，這是他對人民的報告（承諾），不為私心、錢財、自己利益，自己一切為公、沒有私心，並提及無人機是未來重要產業，但他不只是要讓彰化無人機產業起飛，更要讓各行各業發展起來，並拋出彰化科技產業發展五大願景。

林世賢說明，因應新興科技產業必須使用綠電，強化綠能發展、利用天然災害少及地處交通戰略核心位置且海底適宜光纎電纜拉牽條件，成立AI算力中心、運用AI算力中心升級彰化精密機械產業、利用AI提升彰化製造加工，讓傳統產業升級轉型，投入無人載具、無人機等、善用地方農業根本，發展智慧農業，創造更高的農業價值，並高喊「讓彰化脫胎換骨，翻轉彰化」。

李俊諭、綠營縣議員蕭文雄、李成濟、許雅琳今也與林世賢同台，李俊諭表態支持林，並稱綠營議會黨團所有議員將作為林世賢後盾，也說明民進黨現在要爭取黨內提名有4位，其中邱建富、林世賢是從彰化黨團出身，所以林代表民進黨參選、甚至當選彰化縣長，相信議會所有同仁都會認同，期盼在林這隻非常有力的母雞帶領下，大家一起為彰化打拚。

林世賢除獲議會黨團支持外，也獲得閩南狼相挺，並表示在看見被中華人民共和國列為全球通緝犯的訊息後，自己除思考有何錯外，也覺得台灣不是安全的地方，因為從前總統馬英九執政後，社會、年輕人被中共洗腦，許多人忘記台灣民主自由有多麼得來不易，呼籲民主第二代一定要站出來捍衛台灣應有權力，「上一次的輸，是我們下次一定要贏，讓林世賢當選」。

