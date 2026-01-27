民進黨彰議員初選釀紛爭 黨部：依既定時程進行

（中央社記者鄭維真、吳哲豪彰化27日電）登記參選民主進步黨彰化縣議員黨內初選的陳似梅今天到彰檢，告競爭對手江熊一楓代理人涉偽造文書，並向彰化地院聲請假處分暫緩民調；彰化縣黨部說，依既定時程初選。

前彰化縣議員江熊一楓捲入助理費案，去年遭聲請羈押禁見獲准，委託代理人16日到民進黨彰化縣黨部登記參加黨內初選。民進黨在這選舉區（第7選區）預計提名2席，除江熊一楓與陳似梅，民進黨籍彰化縣議員李俊諭也參與角逐。昨天黨部協調不成，預計29日民調初選。

廣告 廣告

陳似梅丈夫黃盛祿接受媒體聯訪表示，江熊一楓代理人原本拿1份申請書要登記，經黨部告知須2份，代理人登記截止前又拿另一份申請書到黨部，黨部發現筆跡不同，決定送第3方公正單位鑑定真偽，應交代為何通過資格審核。

黃盛祿說，江熊一楓代理人涉偽造文書，請黨部三思，在登記資格確定前暫緩民調及提名作業。

江熊一楓丈夫江昭儀告訴媒體，2份申請書是由2名律師到看守所律見，由江熊一楓簽名，一切符合規定。

民進黨彰化縣黨部主任委員楊富鈞告訴中央社記者，黨部上午得知提告，但還沒接到地檢署或法院發出的公文書，目前依原訂時程辦初選。

至於初選後如果發現參選人資格有問題，楊富鈞說，他無法回答假設性問題，相關爭議及糾紛交由執委會處理。（編輯：李明宗）1150127