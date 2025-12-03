民進黨徵召劉建國再戰2026雲林縣長 張嘉郡回應了

民進黨徵召劉建國再戰2026雲林縣長，張嘉郡以「平常心」看待，希望選戰不要再見抹黑與潑髒水。（圖：劉建國臉書）

2026縣市長選舉腳步逼近，民進黨選對會今天（3日）拍板，建議徵召立委劉建國參選2026雲林縣長。對此，力拼接棒姑姑縣長張麗善的立委張嘉郡強調，以「平常心」看待對手的動態，盼選戰回歸政策與願景競爭，不要再見抹黑與潑髒水。

民進黨發言人吳崢表示，選對會今天決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召立委劉建國參選2026年的雲林縣長。儘管先前黨內早有共識，由劉建國繼續出戰，但他上周日受訪時只說「總統有鼓勵我」，讓地方基層十分憂心明年選情。如今拍板通過劉建國再戰雲林縣長，他在2022年就曾代表綠營參選，這次是他二度出戰。

廣告 廣告

已經表態爭取國民黨提名的張嘉郡表示，她以平常心看待對手人選，如果未來雙方確定參選，她衷心希望這會是一場陽光正向的選舉，雙方應專注於政策願景，「不要潑髒水、抹黑」，盼望這場選舉能真正為雲林帶來進步的動能。

至於國民黨何時會確定提名程序，張嘉郡則表示，她尊重黨中央的作業程序。隨著劉建國獲綠營選對會建議徵召，雲林縣長選舉藍綠對決態勢已定。

至於彰化縣長部分，民進黨的「類初選」將採對比式民調，假想敵人選是國民黨立委謝衣鳳。