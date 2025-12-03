民進黨徵召劉建國出戰雲林縣長！張嘉郡：「平常心看待」

針對民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長，立委張嘉郡表示「平常心看待」，也相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局。

張嘉郡表示，她平常心看待，也相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局。（圖取自張嘉郡臉書）

民進黨今天（3日）召開選對會，發言人吳崢表示，會中決議通過，建議民進黨中執會在雲林縣徵召劉建國參選2026年的雲林縣縣長。

民進黨徵召立委劉建國參選雲林縣長。（圖/資料照）

對此，張嘉郡也隨即表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的佈局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。

張嘉郡強調，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。

