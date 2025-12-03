民進黨徵召劉建國參選雲林縣長 張嘉郡：平常心看待
民進黨3日舉行「2026年選舉對策委員會」，建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，對此已表態參選雲林縣長的國民黨籍立委張嘉郡表示平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，也期許明年底的縣長選舉，是一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭。
張嘉郡在當選立委後，即表態有意願參選明年雲林縣長選舉；劉建國雖一直未鬆口，但黨內外都已認定非他莫屬，因此雲林綠營支持者都認為民進黨選對會將在上個月19日建議徵召劉建國，沒想到結果卻是「雲林部分選對會仍在討論中」，讓支持者大感意外。
民進黨選對會3日建議徵召立委劉建國參選雲林縣長，讓支持者終於放下心中的一塊大石頭，因為之前曾傳出「蘇治芬可能再參選縣長」聲音，如今塵埃落定，明年雲林縣長選舉，將如本屆縣長選舉張麗善與劉建國對戰一般，再度上演藍、綠之爭。
針對民進黨徵召劉建國參選雲林縣長，張嘉郡表示，她平常心看待，目前黨中央還未完成提名機制，她相信國民黨會做出一個對雲林最好的布局，也期許明年底的縣長選舉，所有參選人都能聚焦在雲林的未來，進行一場乾淨、歡樂、正向的君子之爭，一起思考如何讓雲林更好。
張嘉郡也表示，雲林縣長張麗善過去7年的施政成績有目共睹、屢創佳績，讓縣民感到光榮，她希望好的縣政能延續下去，讓雲林能繼續加速前進。
