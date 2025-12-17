民進黨徵召區 彰化縣長類初選 陳素月民調奪冠

民進黨17日公布2026彰化縣長初選民調結果，雖不公開民調數字，但據了解，立委陳素月以44％拔得頭籌。由於彰化縣屬於徵召區，採「類初選」模式，因此除了民調，選對會還會參考人選其他特質通盤考量，下周選對會將開會討論；參與初選者都表示，不論最後誰出線，都尊重選對會提名。

綠委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前彰化市長邱建富皆表態投入彰化縣長初選，黨中央16日晚間完成電話民調作業，昨天公布結果，下午4位角逐者皆赴黨中央見證開封。

陳素月一臉笑咪咪，她說，因為協調會上承諾不公開民調數字，目前只能跟大家說，她是領先的；但是否確定提名，還要等選對會開會決議、主席提名才算數，期待有好的結果。

陳說，彼此民調差距不大，都在誤差範圍內，其他3位候選人都非常優秀，之前在協調會上，民進黨祕書長徐國勇就說只能1人出線難免有遺珠之憾，相信良性競爭下，大家會團結為彰化努力。

黃秀芳表示尊重選對會結果，不管提名誰，都會團結一致打贏選戰，彼此民調差距都很近，4位都在地方認真經營，未來提名誰絕對是全力輔選，打贏明年選戰。

邱建富說，彰化縣類初選民調結果，他非常高興也欣慰，4位候選人全都完勝國民黨謝衣鳯；他個人已12年沒有參選，沒職位也沒資源，但能衝到百分之42點多，非常滿意。

媒體追問，據說4人差距都很近？與第一名差距多少？邱建富表示，第一名贏他一點點，大概44％，他與第二名都是百分之42點多、第四名大概40％。

彰化市長林世賢也表示，團結一致才會贏，他會力挺黨所提名的人。

陳素月17日受訪表示，自己若有幸獲得提名，將拜訪其他3位黨內同志，尋求他們支持，大家一起為彰化打拚；在類初選競爭過程中，大家都很和平，也無互相攻擊，都是良性競爭，她相信黨內很快會凝聚共識。