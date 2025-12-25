民進黨徵召參選基市長 童子瑋：以政見願景為市民謀福利

甫獲民進黨選對會通過建議徵召投入基隆市長選舉，基隆市議長童子瑋表示，他將在接下來的選舉過程中，提出更好的政見跟願景，為市民謀福利。（議長童子瑋服務處／張志康基隆傳真）

民進黨選對會24日達成共識，建議黨中央徵召基隆市議會議長童子瑋，參選明年的基隆市長選舉。童子瑋25日在社群網站發文，表示選舉就是提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活。他將提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同和支持。

童子瑋表示，他一直以來都在思考基隆的未來發展，包含如何利用海港、山城等城市資產，以及把握老文化跟新商業的特色與機會，他也會思考發展跟生活的並進，以及傳統跟進步的共存等願景問題。

童子瑋強調，在走向未來以前，我們要先顧好現在。他說，目前基隆市政更迫切的問題，是市民生活是否舒適跟便利、建設有無進度跟改變，更重要的，他認為是在這座城市裡成長，到底有沒有未來跟希望？

童子瑋在文中指出，超過10萬的通勤族每日早出晚歸、超高齡社會長輩的長照醫療也需要支持，以及全國倒數的出生率，也象徵了青年父母的托幼負擔，以及城市要發展，定位跟特色必須更加明確化，這都是實實在在的市政問題。

童子瑋說，他會在選舉過程中，提出更好的政見跟願景，創造良性競爭，為市民謀福利、顧生活，爭取所有市民的認同和支持。

