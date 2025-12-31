民進黨徵召參選基隆市長 童子瑋宣示：將找回海港往日繁華 13

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／基隆報導

民進黨今（31）日召開縣市首長提名記者會，確定徵召基隆市議會議長童子瑋參選2026基隆市長。對此，童子瑋表示，自己從小在基隆長大，看過曾經最繁華的年代，當時有大船、貨櫃，非常多的進出口貿易，以及來往的商人。他強調，將用熱情、執行力、最好的市政方案，讓大家看見希望，將基隆最美的樣子找回來。

「我是現任的基隆市議會議長，也希望一年以後，能夠以市長的身分，來服務我最熱愛的家鄉基隆市。」童子瑋在記者會中表示，很多人提到基隆都會想到雨都、廟口夜市、海港，但是對一個從小到大，都在基隆長大的孩子來說，他想到的只有一個字，家。

童子瑋說，會參與政治，是因為相信唯有基隆人，可以改變基隆，兒時看過基隆最繁華的年代、是全台灣最時髦的城市之一，有大船、有貨櫃，非常多的進出口貿易及來往的商人，那時候基隆熱鬧又繁華；隨著台北港興起，基隆第一大港角色逐漸被取代，商業沒有以前那麼活躍，店家變少、人也變少了，基隆被大家重視的程度，也不像以前那樣有氣勢。

童子瑋提到，2020年他在時任副總統賴清德引薦下，透過時任總統蔡英文與基隆市長林右昌的推薦，正式加入民進黨。他在黨中所看見的，是所有的地方首長都是真真正正的實力派，每一次評比皆民列前茅，選民談起城市的改變跟新的氣象，說的都是民進黨首長。

「基隆的年輕人消失了、活力不見了。」不過，童子瑋回憶，他在桃園完成大學學業、再出國一年以後回到了基隆，發現基隆已在小時候的記憶中已經完全不同，和他一起工作的都是大哥大姐，而一起長大的同班同學們，都在外地打拚。他有感而發地說，基隆今天的心情，就像他當年回到基隆一樣，覺得自己的家沒有被關心、沒有被善待、沒有被好好的經營；文化底蘊、港都的就業機會、山海的觀光潛能都被埋沒，「到目前為止，我們也沒有看見城市的定位，還有發展的方向」。

童子瑋進一步表示，然而在10年前基隆開始不一樣，當時在任的基隆市長林右昌，將大基隆歷史場景再現，把國門廣場的圍籬打開，讓很多台灣人的眼睛，也讓很多基隆人的眼睛，重新看見基隆這座海港非常漂亮的城市。

童子瑋也點出基隆面臨的困境，超過10萬的通勤族，每天上、下班時間都要面對排隊、淋雨、等車、往返的辛苦；而基隆每5個人中，就有1個是長輩，長照與醫療急需整頓規劃。此外，基隆有著全國最低的出生率，人口數持續下滑，青年人口嚴重外移，「他們在等一個有執行力的市長，幫他們解決問題」。

童子瑋指出，基隆原本在林右昌任內，好不容易打開了一點機會、看見了希望，卻又重新回到谷底，幾乎每一次媒體評比都是倒數，不是倒數第一，就是倒數第二；每一個調查排行榜上，都客觀地告訴大家一個事實，「基隆作為台灣頭，但卻被用成了台灣尾」。

最後童子瑋強調，自己有熱情、執行力，最重要的是，在很多人都不相信基隆會變好的時候，他相信會變好，因為在他的記憶裡，「基隆是全台灣最好的地方，我親眼看見基隆繁華的時候」。

照片來源：童子瑋辦公室提供

