民進黨徵召參選苗栗縣長 陳品安：尋求跨黨合作 爭取最大支持

民進黨今天召開選對會，建議徵召縣議員陳品安代表民進黨參選2026苗栗縣長，迎戰尋求連任的國民黨籍苗栗縣長鍾東錦，待26日中執會確認後提名。陳品安表示，感謝黨中央肯定，將全力以赴並尋求跨黨合作、拓展票源，爭取選民支持。鍾東錦則說，面對2026選戰一定會全力以赴，不管對手是誰，都希望是一場君子之爭。

迎戰2026年縣市長選舉，民進黨選對會下午開會達成共識，建議中執會在苗栗縣徵召陳品安，代表民進黨參加2026苗栗縣長選舉，待26日中執會確認後提名。

對於黨中央的布局，陳品安感謝黨中央的認可，她說，下午與黨主席、總統賴清德會面，感謝總統當面鼓勵、肯定她「年輕、專業、沒有負評」，她會用最大的努力來爭取苗栗鄉親的認同。

苗栗縣被視為民進黨艱困選區，陳品安告訴中央社，除了全力輔選所有地方黨籍民代候選人，不排除與無黨籍、友黨合作，包括目前地方上推薦參選頭份市長的無黨籍議員曾玟學、有意轉戰竹南鎮長選舉的時代力量議員葉忠倫，她都會爭取合作空間，會扮演好地方選舉「母雞」角色，也相信自己會是最有活力的母雞。

陳品安說，相信自己和鍾東錦有不一樣的優勢，竹南、頭份是苗栗縣數一數二票倉，若在這兩區能爭取跨黨合作，相信有助於爭取年輕族群認同、拓展票源，此外，也會充分發揮女性角色，提出更多更好的政見，爭取選民支持。

陳品安現年41歲，律師出身，已連任2屆苗栗縣議員，2022年縣長選舉時，與曾玟學共同擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人。她說，累積8年問政經驗，相信對苗栗縣有足夠認識，有自信可以做得更好。

至於尋求連任的苗栗縣長鍾東錦表示，目前仍以縣政為主，藍綠陣營到了選舉期間會各自歸隊，面對2026選戰，自己一定會全力以赴，陳品安也是優秀的議員，不管對手是誰，都希望是一場君子之爭，一起擘劃苗栗縣的縣政和願景。