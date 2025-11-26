民進黨徵召女戰將蘇巧慧選新北市長 陳品安戰苗栗縣長

民進黨中執會今天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的總統賴清德為兩位女戰將繫上競選背帶，強調二人都是台大高材生、律師，深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

民進黨中執會26日通過徵召立委蘇巧慧（左）參選新北市長、苗栗縣議員陳品安（右）右參選苗栗縣長。（中央社）

賴清德在提名記者會表示，上個月民進黨推薦台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣選將，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北市長、苗栗縣長人選。賴清德說，蘇巧慧與陳品安具備許多相同特點，都是女性候選人、台大高材生，都是律師，都有很好的學經歷，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

賴清德介紹蘇巧慧是台大法律系畢業高材生，美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國事務所服務，非常重視民眾法律權益。她在民主家庭中長大，對台灣未來的前途，有相當高理想跟抱負。投入立委3屆以來表現傑出，前後獲得公督盟15次績優評鑑，非常不容易。他說，蘇巧慧提出的政策、法案與選民服務，都切合民眾需要，擔任新北市市長，絕對是市民之福。

賴清德指出，陳品安是台大財金系畢業、法學碩士。她沒有顯赫家世，在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，站出來「反瘋車運動」，她站在鄉親那一邊，免費幫民眾打官司，最後決定留在苗栗，連結婚宴客都選在苗栗。賴清德說，人無法決定哪裡出生，但可以決定在哪裡奮鬥。陳品安一直到現在沒有離開苗栗，2次議員都高票當選，第2次更是全區最高票，可以看出她不僅有理想、有專業、有愛心，更實實在在推動各種作為、爭取許多建設。讓陳品安擔任苗栗縣長，一定可以為苗栗帶來更多長遠發展，更進一步體貼照顧到每一位苗栗鄉親。

蘇巧慧在提名記者會說，她要向400萬的新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，一起衝，就會贏」；陳品安則說，感謝民進黨給年輕人機會，她有信心一定會贏。

蘇巧慧表示，會盡120分的努力，接受挑戰，因為她相信，更好的新北，將會成就更好的台灣；這是她的夢想，也是她爭取的機會，她要向400萬的新北市民報告，「蘇巧慧準備好了，我們一起為新北來努力，一起衝，就會贏」。

媒體問到，新北市可能呈現三腳督；蘇巧慧說，她只在意自己的步調，從要參選開始就朝「一對一」，不管對手是誰，不管任何黨有任何變化，她照著自己的步調持續前進。

蘇巧慧強調，自己跟新北的淵源很深，青春的歲月剛好見證了台北縣脫胎換骨、黃金起飛的歲月；她帶著「慧慧慧」會做事的團隊，抱持溫暖、創新、會做事的態度，服務全新北市民；要讓新北市每一個鄉鎮都成為一個閃耀的星星，請市民給她一個創造「新的新北」的機會。

陳品安在致詞時，感謝民進黨給予她這樣的年輕人，這麼棒的機會，讓她說出對苗栗的願景與未來想像，讓她站在這裡宣示為苗栗付出的決心；人沒有辦法選擇在哪裡出生，但可以選擇在哪裡落地生根，她的選擇就是苗栗。

陳品安說，很多人問她怎麼有勇氣，畢竟苗栗藍大於綠，架構難突破，但她相信，熱愛苗栗的人無所不在，只要能把這些人找出來，團結他們，就能共創未來，她有信心，一定會贏。陳品安說，她是閩南人、客家媳婦，會善用婦女優勢、媽媽的優勢，突破傳統的結構；苗栗過去的派系因為縣長鍾東錦執政而有不同的變化，她會與不同黨籍但民主價值一致的夥伴合作，她相信，只要獲得年輕人認同，就有突圍的可能，她說，「每天晚上都覺得我會贏」。