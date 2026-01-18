民進黨徵召温世政拚戰投縣長! 首場座談會人氣旺

中部中心 ／南投報導

民進黨選對會徵召温世政牙醫師回鄉參選，第一次和選戰座談會就在南投竹山舉行，在縣黨部主委和立委羅美玲的陪同下，和支持者搏感情，端出政策牛肉也談參選理念，北漂25年當牙醫，決心回南投參選，選民佩服他的勇氣，家人也到座談會場力挺。





民進黨徵召温世政拚戰南投縣長 首場座談人氣旺

牙醫温世政相當接地氣 首場座談會竹山登場和民眾互動端出政策牛肉。（圖／民視新聞）





穿上競選背心開始跑選戰行程，第一場的選戰座談會就在南投竹山，素人參政知名度還不高，也得好好介紹自己。從醫北漂25年，決定回鄉參選南投縣長翻轉南投，身為醫師的他，端出政策牛肉，包含醫療及長照問題，他說如果有機會當選，他都會做

廣告 廣告





民進黨徵召温世政拚戰南投縣長 首場座談人氣旺

温世政披上綠戰袍回鄉參選 他說人生下半場就在南投 駁斥空降說法。（圖／民視新聞）









端出政策牛肉，希望讓選民有感。只是離開家鄉草屯25年，政治素人開始跑選舉行程，對他來說都是新挑戰，回鄉參選，他說他是回家"顧厝"，駁斥空降說法。温世政說，他來自深藍家庭，父母都是省府退休公務員，這回披綠袍選縣長，支持者覺得他超有勇氣，姑姑也到場力挺。南投縣是民進黨艱困選區，温世政從牙醫挑戰選縣長，他說人生的下半場回到家鄉和鄉親一起打拚，希望給南投帶來改變。





原文出處：民進黨徵召温世政拚戰南投縣長 首場座談人氣旺

更多民視新聞報導

挑戰許淑華！ 民進黨將推「牙醫温世政」戰南投縣長

民進黨南投縣長人選出爐 賴清德明天宣布「牙醫榜首」對戰許淑華

賴瑞隆初選勝出 民進黨：過程順利、公信力無虞

