民進黨徵召童子瑋戰基隆市長 賴清德稱讚：他能讓基隆回到光榮的港都

民進黨中執會今通過提名，將徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長。（圖／李智為攝）

民進黨中執會今天（31日）下午通過3縣市長候選人提名，分別為基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。身兼民進黨主席的總統賴清德特地誇獎童子瑋，熱心公益，又是基隆土生土長在地人，童這次願意接受徵召，是希望讓基隆回到過去光榮的港都，幫基隆解決問題。

民進黨中執會今提名基隆、彰化、雲林3縣市長人選，並於會後舉行提名記者會。賴清德在會中大讚，童子瑋是基隆土生土長在地人，除熱心公益，還擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會副主委，2027年世界盃籃球賽亞洲區比賽還擔任代表隊領隊。

賴清德指出，童子瑋會選擇從政，是出於對土地的感情，「用講的還不夠，應該去實際執行」，一開始家中長輩並不支持，童第一次選舉用無黨籍，沒有黨跟家中長輩支援，全靠一步一腳印走遍地方，最後高票當選。

賴清德指出，童子瑋這次願意接受徵召，是希望讓基隆回到過去光榮的港都。（圖／李智為攝）

賴清德指出，童子瑋這次願意接受徵召，是希望讓基隆回到過去光榮的港都。過去基隆是台灣頭，有繁榮的過去，但時代演變退去光華，直到前市長林右昌執政8年才得到生機，但過去四年基隆再次停頓。童子瑋30年來推動廟口自來水管更新，基隆獅球嶺現在變成夜景平台，他想幫基隆解決問題，用他累積的能量推動基隆回到雨都的繁華。

童子瑋致詞時則說，很多人提到基隆會想到雨都、海港和廟口夜市，但他只會想到一個字「家」，他唸小學的時候，基隆還是全台灣最時髦的城市之一，有大船跟貨櫃，非常多進出口貿易，當時基隆是熱鬧繁華的城市，隨著台北港興起，基隆第一大港的角色現在已經被取代。

「我看過基隆最繁華的年代，我也相信基隆人可以改變基隆。」童子瑋指出，2020年他在賴清德、時任總統蔡英文及前市長林右昌的引薦下，正式加入民進黨，他在黨裡面看見所有地方首長是真正的實力派，自己要學習他們把每一天都當成最後一天、為城市打拚的精神。

童子瑋提到，他要幫助超過10萬通勤族解決排隊等車淋雨往返的辛苦，解決長輩從長照到醫療需要有人照顧的問題，解決基隆有著全台最低出生率、人口數持續下滑、青年人口嚴重外移等，要讓年輕爸媽看見城市的未來，相信在基隆長大的孩子可以有好的教育、好的就業，告訴大家基隆的方向在哪裡。



