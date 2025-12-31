民進黨徵召童子瑋戰基隆、陳素月選彰化、劉建國拚雲林！賴清德曝3人相同特質

民進黨主席賴清德舉行基隆市長提名人童子瑋、彰化縣長提名人陳素月、雲林縣長提名人劉建國提名記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，並於今（31）日通過基隆市長、彰化縣長、雲林縣長提名人選。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，3位候選人都有相同的特質，包括有好的民意基礎、專業問政、深耕基層，獲得民眾一致肯定

民進黨今下午召開中執會，會中通過由基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。

賴清德在提名記者會上表示，今天三位候選人都具有一個相同的特質，就是有非常好的民意基礎，且在議會都是專業問政、深耕基層，獲得民眾一致的肯定。

賴清德指出，童子瑋會從政完全是出於對土地的感情，並認為所有理想用講的還不夠，應該要實地執行，所以毅然決然投入政治工作的行列。他透露，一開始童的家長，特別是長輩並不支持，所以第一次選舉用無黨籍的身分參選，既沒有黨的資源，也沒有家中長輩的奧援，完全是靠著朋友、市民的支持，一步一腳印，最後高票當選；第二任之後是當區最高票，後來也順利成為基隆市議長。

賴清德表示，童子瑋願意接受徵召，扛起責任參選基隆市長，完全是因為希望讓基隆恢復到過去光榮的港都。他說，基隆有繁榮的過去，但因時代演變漸漸退去光環，一直到前市長林右昌8年任期才重新得到生機，但很可惜過去四年又再次停頓。他列舉童的政績，並認為其可以讓基隆恢復到過去雨都的繁華。

賴清德接著介紹陳素月，人如其名，就是「素素的」，很樸實且做事踏實，民眾都把陳當作家人，像月亮的光芒一樣溫柔，並去幫助需要的民眾。他說，陳從政經歷豐富，且創下彰化縣立委得票紀錄，深受民眾肯定。

賴清德指出，陳素月幾項建設對彰化未來發展非常深遠，包括修改地方制度法、關心傳統產業發展，以及台鐵田中支線動工，將來能串聯高鐵彰化站等。他說，陳就像「阿信」一樣，是單親媽媽，要照顧小孩也要問政、南北奔波，但從來不叫苦，希望鄉親可以鼎立支持「彰化阿信」，讓陳當選縣長。

最後，賴清德介紹壓軸的劉建國，並說，劉非常孝順，從小跟母親相依為命，也特別關心弱勢民眾。他說，劉也擔任厚生會會長，那是跨黨派的團體，沒有得到其他在野黨的支持是不可能的，所以其不僅問政專業，也深獲立法院跨黨派同仁的肯定跟支持，是一個非常傑出的政治人物。

賴清德並點出劉建國的政績，包括推動台大醫院斗六分院虎尾醫療大樓興建，以及老人醫療研究中心；虎尾溪整治、濁水溪風吹砂，以及癌症新藥基金等。他說，從這些就能看出來，劉非常關心弱勢、非常照顧雲林縣的父老鄉親，並爭取醫療服務的資源，也爭取重大建設，解決地方困難，盼鄉親支持。

