民進黨徵召蘇巧慧出戰新北市長 劉和然拍形象照備戰：我準備好了

2026年地方選舉腳步逐漸接近，外界焦點之一，就是全台灣最大縣市新北市的動向，在市長侯友宜任滿準備卸任，民進黨已經提名立委蘇巧慧的狀況下，國民黨由誰接班參選就成為能否守住新北的關鍵因素之一，現任新北副市長劉和然也有動作，近期進棚拍形象照，宣示「準備好了！」

新北市副市長劉和然近日進棚拍攝一系列全新形象照，正式為自己「升級定裝」。這次拍攝不僅展示不同造型風格，也傳遞出他「年輕、專業、準備好了」的明確訊號。拍攝造型從青春活力的大學T、專業幹練的襯衫，到正式典雅的西裝、輕鬆自然的休閒服，甚至還有特別設計的新北市棒球服，展現他多面向的形象。其中一套造型更向藝人許光漢致敬，穿搭風格神似，令人眼睛一亮，也讓整組照片多了一份親切與潮流感。

廣告 廣告

劉和然拍攝形象照。（讀者提供）

劉和然表示，「這不只是拍照，而是一次責任感的展現。我希望讓大家看到，不論是政務現場還是鏡頭前，我都以同樣的專業與熱情面對。」他也強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚到領航者的轉變，「我準備好了，要用更多行動回應新北市民對未來的期待。」劉和然說。

從市政幕後走向聚光燈前，劉和然以新世代政治人物的姿態，詮釋「專業不僅在會議室，也能走進鏡頭裡」。這場形象拍攝，不只是換上新衣，更是宣示—他，準備好了，迎接新北的下一個階段。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

