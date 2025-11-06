民進黨徵召蘇巧慧選新北市長 劉和然釋形象照暖聲爭藍營提名

2026新北市長選戰升溫，劉和然釋出多組形象照，表示已準備好迎接挑戰。（圖／劉耿豪攝）

2026新北市長選戰升溫，民進黨選舉對策委員會已決議徵召立委蘇巧慧參戰，將向待中執會建議相關人選布局。藍營方面，新北市副市長劉和然今（6）日釋出多組形象照，並表示已做好準備，將以更多行動回應新北市民對未來的期待。

隨著明年度全台地方縣市長選戰進入倒數階段，各政黨積極展開人事佈局。民進黨大致確定，由蘇巧慧出征新北市長選舉；國民黨與民眾黨則在人選推派上備受關注。藍營目前聲勢高，且被外界認為有望接棒現任市長侯友宜的人選，包含台北市副市長李四川及新北市副市長劉和然。

廣告 廣告

另一方面，民眾黨主席黃國昌此前透露，正在尋覓競選辦公室，有意投入地方選舉，未來藍白兩黨能否整合、共推候選人，延續國會藍白合作態勢，成為外界關注的焦點。

為迎戰新北市長，劉和然近日拍攝多組形象照，其中「青春活力」風格的照片引發熱議。劉和然表示，這不只是拍照，而是責任感的展現，希望讓民眾看到，無論是在政務現場或鏡頭前，他都以同樣的專業與熱情投入。他強調，這次拍攝象徵著自己從幕僚角色走向領航位置的轉變，「我已經準備好了，將以更多行動回應新北市民對未來的期待」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光

高鐵車廂「1奇妙景象」13萬人有感 網友笑：跟騎機車一樣

誤認特展作品有髒汙！志工擅擦拭「封存40年灰塵」 基隆文觀局致歉