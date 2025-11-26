民進黨徵召蘇巧慧選新北市長 陳品安戰苗栗縣長

（中央社記者葉素萍台北26日電）迎戰2026，民進黨中執會今天通過徵召立委蘇巧慧參選新北市長、苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長。兼任黨主席的總統賴清德為2人繫上競選背帶，強調2人都是台大高材生、律師，深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

賴清德在提名記者會表示，上個月民進黨推薦台中市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣選將，獲得地方一致好評，今天要再推薦新北市長、苗栗縣長人選。

賴清德說，蘇巧慧與陳品安具備許多相同特點，都是女性候選人、台大高材生，都是律師，都有很好的學經歷，也都深具理想跟抱負，在國會、議會表現傑出。

賴清德介紹，蘇巧慧是台大法律系畢業高材生，美國波士頓大學、賓州大學法律系碩士，回國後律師高考及格在萬國事務所服務，非常重視民眾法律權益。她在民主家庭中長大，對台灣未來的前途，有相當高理想跟抱負。投入立委3屆以來表現傑出，前後獲得公督盟15次績優評鑑，非常不容易。

他說，蘇巧慧提出的政策、法案與選民服務，都切合民眾需要，擔任新北市市長，絕對是市民之福。

賴清德指出，陳品安是台大財金系畢業、法學碩士。她沒有顯赫家世，在台北擔任律師時，看到苗栗有一群人守護鄉土，站出來反瘋車運動，她站在鄉親那一邊，免費幫民眾打官司，最後決定留在苗栗，連結婚宴客都選在苗栗。

賴清德說，人無法決定哪裡出生，但可以決定在哪裡奮鬥。陳品安一直到現在沒有離開苗栗，2次議員都高票當選，第2次更是全區最高票，可以看出她不僅有理想、有專業、有愛心，更實實在在推動各種作為、爭取許多建設。

賴清德認為，讓陳品安擔任苗栗縣長，一定可以為苗栗帶來更多長遠發展，更進一步體貼照顧到每一位苗栗鄉親。（編輯：萬淑彰）1141126