民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅

民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。

民進黨立委蘇巧慧。（圖／中天新聞）

郭正亮指出，兼任民進黨主席的總統賴清德「被看破手腳」，黨內事務混亂，包括吳音寧台肥人事案、綠委林岱樺事件等。他特別質疑民進黨直接徵召蘇巧慧參選新北市長，而原本也有意參選的林右昌卻在辭去秘書長職務後銷聲匿跡。

民進黨前秘書長林右昌。（圖／民進黨YT頻道）

「林右昌本來是民進黨的秘書長，辭職之後，本來大家以為他會全力來攻新北市，要跟蘇巧慧PK，但林右昌在辭掉秘書長之後，就消失了。」郭正亮透露，他從民眾黨新北市議員陳世軒處得知，林右昌已前往美國。

民進黨立委陳亭妃。（圖／陳亭妃臉書）

郭正亮進一步指出，林右昌、綠委陳亭妃和林岱樺都是民進黨內「正國會」成員，如今「一個一個被消滅」。他質疑賴清德的領導方式，直言「就是用司法恐怖」來領導台灣。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

