民進黨徵召蘇巧慧選新北 黃國昌：不意外

[NOWnews今日新聞] 民進黨選對會昨日拍板徵召立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌今（6）日表示不意外，並強調爭取代表民眾黨選新北目標不變，競選辦公室也會在明年2月1日成立。

民眾黨立院黨團今日上午舉行「不實造假還有臉告 洪奇昌仗誰的勢？」記者會，黃國昌並於會後受訪。針對民進黨徵召蘇巧慧選新北，黃國昌表示，這結果其實不令人意外、其實也不是什麼新聞，恭喜蘇巧慧，任何有志於讓新北變得更好，大家能夠參與民主競爭，這都是民主良性發展的一個正面現象。

黃國昌說，民眾黨面對相關競爭都是以正面、積極、健康的心態來看待，這才是應該要有的民主風範，「所以先恭喜蘇巧慧委員，這也讓人不意外。」

黃國昌表示，至於他的部分就是按部就班，依照自己的進度加以前進，他之前講過2月1日競選辦公室就會成立，目前對於新北市各項建設、政見、願景、競辦人員的組成，以及非常多的學者專家請益工作，在他國會工作之外、在民眾黨工作之外，他還是儘量找出時間、按部就班地往前推進。

黃國昌指出，他個人爭取代表民眾黨參選新北市長的這個目標不變，他們有最大的誠意與善意，但是不會在做的事永遠只是等待，「我們按部就班往前進，不會只是等待。」

