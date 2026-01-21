民進黨徵召賴瑞隆角逐高雄市長 陳其邁力挺接棒、延續城市轉型

民進黨主席、總統賴清德（右）為高雄市長參選人賴瑞隆（左）掛上競選彩帶。（圖／黃耀徵攝）

民進黨今（21）日舉行「嘉義縣、高雄市、台南市」首長候選人徵召會，黨主席賴清德為高雄市長候選人賴瑞隆掛上競選彩帶，完成徵召程序。高雄市長陳其邁也親自到場，推薦接班人選。

陳其邁指出，南台灣正站在產業與城市轉型的關鍵節點，高雄、嘉義、台南共同構成引領台灣前進的重要科技廊帶。賴瑞隆歷練完整、最了解高雄，是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。

賴瑞隆表示，感謝高雄市民的託付，感謝邱議瑩、許智傑、林岱樺三位最敬重的兄弟姊妹，展現的高度與團結，讓自己得以承擔重任，爭取服務全體市民的機會。

賴瑞隆指出，高雄是一座偉大的城市，有最理性無私、豪爽熱情的市民，也因為大家的栽培，讓自己這個出身基層的勞工之子，有機會用人生最精華的二十年，為這片自己摯愛的土地全力以赴。這些年自己親眼見證高雄脫胎換骨，也親身參與城市從「被忽略」到「被重視」、從「承擔」走向「遠見」的每一刻。

賴瑞隆說，高雄就像是台灣的縮影，更是一座充滿無限可能的夢想城市。自己深知要治理這樣的城市並不容易，但歷任市長一棒接一棒，用遠見與格局，為高雄不斷創造驚喜。

賴瑞隆表示，自己也是在這樣的團隊與歷練中成長。二十年前，他在市府任職服務，和公務團隊一起舉辦世運會、爭取黃色小鴨、打造演唱會經濟、推動港灣轉型，與這座深愛的城市一起成長。

賴瑞隆許下「四個第一」承諾：團結第一、專業第一、市政第一、高雄第一。他強調，高雄人勤奮認真，遇到困難堅持理想，得到肯定更加謙卑，面對未來穩健前行。他要用這樣的精神、誠摯的情感、專業的成績，與市民攜手延續高雄光榮，開創高雄下一個嶄新黃金十年。

「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行。」賴瑞隆表示，自己相信，最謙卑的態度會凝聚最大的團結，最大的團結會成就更好的高雄，更好的高雄會造就最好的台灣。讓每一位高雄人繼續勇敢自信，平安快樂，這是自己的夢想，也是自己的信念，更是自己的使命。「守護高雄絕不停歇，2026年要一起守住高雄、守護台灣。」

