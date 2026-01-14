民進黨徵召選南投縣長 温世政：南投孩子要回來顧家

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨今天正式提名南投在地出身的牙醫師温世政參選南投縣長。温世政表示，他在家鄉南投歷經921大地震，當時面對很多生命消逝的無力感至今歷歷在目，北漂25年，人生上半場在台北，下半場在南投，他要對南投鄉親說「吃南投米的南投孩子，要回來顧家了」。

兼任民進黨主席的總統賴清德在提名記者會，為温世政繫競選背帶。賴清德說，民進黨中執會「刻意」通過一個縣市而已，就是希望把今天徵召記者會舞台完全交給温世政表現。

賴清德指出，温世政是南投土生土長的子弟，不僅是牙醫診所與植牙美容中心院長，也長期擔任牙醫師公會及專業團體理事長，具備完整專業歷練與公共事務經驗。温世政在北部辛苦打拚多年，累積事業與成就，卻毅然決定回到故鄉參選，這份選擇本身，就展現對南投最深的愛與勇氣。

温世政將挑戰現任南投縣長許淑華，賴清德強調，南投對民進黨的參選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對競選連任的縣長更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出對故鄉深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持願意全心奉獻的温世政。

温世政表示，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：「回到南投，能為家鄉做什麼」。他回憶，自己是921大地震的受災戶，當年在南投服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有人求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但921的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。

他說，自己北漂25年，白手起家，從無到有；他的人生上半場在台北，而人生的下半場將在南投與鄉親一起打拚。

温世政表示，未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他說，「在南投出生、吃南投米的南投囝仔，要回來顧家了」，懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。

另外，温世政接受媒體提問時透露，賴清德鼓勵他為家鄉服務，並引用聖經故事，告訴他「施比受更有福」；賴清德跟他說，「你做你自己，不要讓南投人漏氣」，這一句話他當做競選最高主軸「做我自己，拚命去做，不要讓南投鄉親漏氣」。（編輯：蘇志宗）1150114