民進黨徵召鄭朝方選新竹縣長 黃國昌：藍白「鐵三角」有信心守下大新竹
2026年底大選在即，民進黨今天（10日）正式徵召現任竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，藍白「1+1大於2」，目前新竹市有現任高虹安 、新竹縣有國民黨立委徐欣瑩，竹北市則有民眾黨新竹市黨部主委邱臣遠，形成「鐵三角」，面對民進黨派出的人選，他們有信心以這支最強的隊伍，守下大新竹，回應選民期待。
距離年底地方大選不到半年，各陣營陸續提名人選積極備戰，民進黨今天下午也正式舉行記者會宣布徵召鄭朝方參選新竹縣長。
對此，黃國昌今天下午主持民眾黨中央委員會時表示，2026在新竹市、新竹縣、竹北市，在野合作「1+1大於2」，目前新竹市有高虹安 、新竹縣有徐欣瑩，竹北市則有邱臣遠，三人儼然已經形成「鐵三角」，面對民進黨派出的人選，「我們有信心以這支最強的隊伍，把大新竹守下、回應選民期待」。
此外，黃國昌也宣布，民眾黨13日將於竹北市舉辦「民眾新竹隊」誓師大會，邀請中央委員們共同來為大新竹地區的堅強戰力加油勉勵、凝聚士氣。
黃國昌指出，承擔責任、投入竹北市長選戰的邱臣遠，以及長期深耕地方為縣民發聲、爭取議員連任林碩彥，都是民眾黨在新竹最重要的戰將，兩人是本黨在竹北市的雙箭頭，一邊爭取首長、一邊致力成立黨團。
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