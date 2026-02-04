民進黨徵召陳光復續戰澎湖縣長 賴清德讚「務實治理」：讓縣府公債歸零

民進黨主席、總統賴清德稱讚，陳光復以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零。（圖／姜永年攝）

民進黨中執會今天（4日）通過澎湖縣長候選人提名，將提名現任縣長陳光復拚連任；國民黨部分，預計將協調澎湖縣議會議長陳毓仁獲縣府參議洪棟霖代表參選。身兼黨主席的總統賴清德表示，陳光復以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

民進黨中執會今通過提名澎湖縣長人選，將徵召現任縣長陳光復拚連任。賴清德在中執會上表示，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神。即便2018年競選連任失利，他仍持續為澎湖貢獻心力，2022年他再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

廣告 廣告

賴清德說，對陳光復而言，服務鄉親是責任更是榮耀。他以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

陳光復在會後提名記者會上表示， 3年多前他是在這個地方接受提名，當時他們看到澎湖地處離島，對於台灣人來說比較不便，像是交通、生活，但感謝中央政府反過來對澎湖鄉親的照顧，澎湖是世界最美麗的海灣，現在的福利可以說是全國數一數二。

民進黨今提名周春米（左1）續戰屏東縣長，陳光復（右1）拚澎湖縣長連任。（圖／姜永年攝）

陳光復指出，要讓民眾敢生也敢養，所以第1胎生育補助有4萬、第2胎6萬、第3、4、5胎都是8萬，第1年還有3萬6000元補助，第3年來到7萬2000元；最近大家討論營養午餐，事實上澎湖已經實施很多年，國中小營養午餐不止免費，還加每個月幾百塊的水果、牛奶和新鮮海產；另外，來澎湖讀大學，每年也是1萬塊。

陳光復提到，不只孩子出生補助，有奶粉、尿布補助，澎湖的長者敬老金也是全國數一數二，三節獎金5000，1年可領1萬5000元，10年可以領15萬元；且他上任第2年就已經把前朝債務全部還清，所以他去年拿到全國理財第一名的獎牌。不僅如此，他提出65歲以上長者全口假牙補助5萬，半口2萬5000元，2、3顆牙齒也可以補助，所以他說澎湖是全台灣福利數一數二好的。

至於近日討論度高的公務員薪資問題，陳光復說明，感謝中央政府照顧培養在地的公務人員，讓離島加給跟金門馬祖都是9790元，最近他也跟總統賴清德反應，年資加成，希望公務員可以1年2％，金門馬祖可以到30%，但澎湖現在有95％的公務員都只有10％，希望金門馬祖一樣，最近總統、行政院長已經答應最近可以實施，讓更多人留下來服務澎湖鄉親。



回到原文

更多鏡報報導

二度交鋒蘇清泉！周春米獲民進黨提名再戰縣長 高喊：我屏東我驕傲

批藍白聯手擋下國防特別預算 賴清德：AIT七度公開表達支持

昔用公務車載狗丟烏紗帽！李俊俋獲延攬轉任綠政策會副執行長

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」