民進黨怕了？分析綠營回應 「鄭黃會」 港媒斷言下一步

國民黨主席鄭麗文（右）19日與民眾黨主席黃國昌（左）在新北市新莊舉行一場「以行動顧台灣－主席高峰會談」。（資料照／黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行高峰會，民進黨發言人吳崢表示，這場會談已淪為藍白合攻擊民進黨的批鬥大會。有評論認為，這番回應顯示民進黨已高度戒備，且短期恐以意識凝聚對抗藍白結盟，但若經濟成長放緩、民生壓力加重，僅靠意識動員恐難長期穩盤。

「鄭黃會」昨登場，雙方正式展開會談後，一方在談話時，另一方認真聆聽，展現友善態度，雙方也同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。據港媒《中評社》今評論指出，民進黨迅速批評這場會談是攻擊民進黨的批鬥大會，企圖壓制藍白氣勢，顯示民進黨已高度戒備。

該評論提及台灣民意基金會18日公布的民調，民進黨支持度31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%，藍白合計40.5%，領先綠營9.4%，這是藍白合作熱度提升後，首次出現明顯結構變化；該評論認為，該民調顯示了中間選民正朝著在野陣營流動，藍白若持續磨合，不僅能在地方選舉挑戰綠營執政，更恐動搖2028選局，對賴清德而言，是警訊也是壓力。

面對藍白氣勢升溫，該評論分析民進黨戰略短期內恐以意識凝聚對抗藍白結盟，強化抗中、國防等議題，並靠能源轉型、社會安全網與青年政策爭取中間選票；不過若經濟成長放緩、民生壓力加重，僅靠意識動員恐難長期穩盤，因此，民進黨能否兼顧安全與民生，將是賴政府接下來的考驗。

上述民調由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2025年11月10-12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70％，手機 30％。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

