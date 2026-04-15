民進黨性平部慘了！嘲民眾黨女性是「禮物」 白營明告性騷擾

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民進黨性平部節目《性平真心話》日前提及民眾黨女性從政者都是「禮物」，遭白營怒轟物化女性。民眾黨發言人張彤今（15）日表示，該節目提及的「四大金釵」等人明天將會提告性平部主任李晏榕與綠營政治工作者張慧慈違反《性騷擾防治法》，至於有無涉及其他違法，律師也正在研議中。

民進黨性平部節目酸白營女性，民眾黨將提告性騷擾。（圖／翻攝民進黨性平部YT）

民進黨性平部清明連假期間，於自家YouTube《性平真心話》節目分享李晏榕與張慧慈、吳奕萱暢聊女性參政的鬼故事，張慧慈直指民眾黨女性從政者都是「禮物」，李晏榕則以民眾黨「四大金釵」為例，搭配民眾黨主席黃國昌跟金釵們的照片讚聲。

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民眾黨發言人張彤今早在hitfm《嗆新聞》節目中再次痛批民進黨性平部物化女性，「那個言論她們是怎麼硬拗都沒有用，大家可以完整去看那段影片，沒有人斷章取義」、「那個影片就是民進黨自己剪的，那個影片內容、那些話也是民進黨他們自己講的」。

張彤透露，被該節目提及的「四大金釵」新北板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐金萬區市議員參選人陳語倢及周曉芸等人，明天就會去提告民進黨性平部違反《性騷擾防治法》，至於有無其他違法、像是妨害名譽等罪嫌，律師也正在研議中。

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