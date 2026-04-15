白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
民進黨性平部慘了！嘲民眾黨女性是「禮物」 白營明告性騷擾
民進黨性平部節目《性平真心話》日前提及民眾黨女性從政者都是「禮物」，遭白營怒轟物化女性。民眾黨發言人張彤今（15）日表示，該節目提及的「四大金釵」等人明天將會提告性平部主任李晏榕與綠營政治工作者張慧慈違反《性騷擾防治法》，至於有無涉及其他違法，律師也正在研議中。
民進黨性平部清明連假期間，於自家YouTube《性平真心話》節目分享李晏榕與張慧慈、吳奕萱暢聊女性參政的鬼故事，張慧慈直指民眾黨女性從政者都是「禮物」，李晏榕則以民眾黨「四大金釵」為例，搭配民眾黨主席黃國昌跟金釵們的照片讚聲。
民眾黨發言人張彤今早在hitfm《嗆新聞》節目中再次痛批民進黨性平部物化女性，「那個言論她們是怎麼硬拗都沒有用，大家可以完整去看那段影片，沒有人斷章取義」、「那個影片就是民進黨自己剪的，那個影片內容、那些話也是民進黨他們自己講的」。
張彤透露，被該節目提及的「四大金釵」新北板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君、汐金萬區市議員參選人陳語倢及周曉芸等人，明天就會去提告民進黨性平部違反《性騷擾防治法》，至於有無其他違法、像是妨害名譽等罪嫌，律師也正在研議中。
更多中天新聞網報導
不玩了！黃子哲退出士北初選，賴苡任保住資格後可獲提名
被黨紀處分「吃申誡」 賴苡任「心中石頭落下」：繼續拚初選
國民黨開鍘了！蕭敬嚴「違紀言論事實明確」遭停權一年
其他人也在看
李貞秀激動喊「黨中央衝康」 江和樹揭柯文哲「早給期限」內幕曝
政治中心／徐詩詠報導前民眾黨立委李貞秀在被開除黨籍後，屢屢登上政論砲轟黨中央。日前她在民視政論《頭家來開講》中，持續控訴民眾黨高層，並於同台的民眾黨台中市議員江和樹交鋒，對於李貞秀認為自己7日被黨主席黃國昌等人逼宮，並提交不實會議紀錄給中評會，害自己被開除黨籍，江和樹則說自己聽到的完全不是這樣，並點出李貞秀7日明明有跟前黨主席柯文哲通電話，且當時她已經崩潰。
李乾龍追蹤器事件超好笑！尹乃菁「賴給清德」又不敢告 胡采蘋笑稱：我也有兩顆
[Newtalk新聞] 國民黨文傳會主委尹乃菁高調召開記者會，宣稱國民黨副主席兼秘書長李乾龍的座車被裝追蹤器，且收到恐嚇信，直指與賴清德政府有關，但李乾龍早早就婉拒報案，隨即被質疑是自導自演。財經網虹胡采蘋吐槽，這類的寵物追蹤器 or 防止老人走失的追蹤器，她手上也有兩顆，吐槽尹乃菁想要的話，自己一顆500讓，兩顆95。 國民黨文傳會主委尹乃菁指稱，國民黨副主席李乾龍的座車遭裝追蹤器，還收到恐嚇信，她更點名總統賴清德稱，等他卸任失去保護傘，國民黨一定會追究到底。還嗆聲「賴總統，等你卸任後，你失去保護傘以後，我們一定也會追究到底，你就等著卸任以後，天天到高檢署和法院去報到吧。」 不過，根據警方調查發現，該裝置只是市面上常見的「防丟定位器」，李乾龍年事已高，昨日強調那已經是半年前的事了，追蹤器早已扔掉被垃圾車載走，以「不想浪費社會資源」婉拒報案。 總統府今（16日）回擊尹乃菁，強調此案不容含混帶過，呼籲國民黨立刻檢具事證報案提告。但尹乃菁持續回嗆，自稱國民黨手上保有證據，但李乾龍本人和國民黨主席鄭麗文都覺得算了。 胡采蘋吐槽，，其實這個追蹤器她家的兩隻愛貓之之蓉蓉都有一顆，因為前年農曆年蓉
許忠信遞補入國會 郭正亮：戰力強不會像李貞秀「走鐘」
[Newtalk新聞] 遭李貞秀被台灣民眾黨開除黨籍後，確定喪失不分區立委資格，中選會15日公告由許忠信遞補。對此，前立委郭正亮表示，以他對許忠信的了解，「絕對不可能像李貞秀那樣走鐘」，認為其進入立法院後可望發揮一定戰力。 民眾黨中評會於4月13日決議，以李貞秀涉及要求對價才願辭職等爭議為由，開除其黨籍並即刻生效，連帶喪失立委資格。中選會15日隨即公告遞補名單，由許忠信接任不分區立委，任期至本屆立委屆滿為止。 李貞秀自14日下午起密集參與政論節目，公開槓上民眾黨，痛批黨主席黃國昌為「偽君子」，甚至揚言提告，引發政壇關注。 郭正亮在政論節目分析指出，李貞秀的狀況在提名階段即已引發疑慮，民眾黨此番開除黨籍堪稱「壯士斷腕」，否則若其持續參與黨團決策，恐有內部討論外流的風險。他認為，許忠信個性與風格穩健，「不會出現失控狀況」。 郭正亮並指出，許忠信曾參選台南市長，具一定地方政治能量，未來在立法院除可補強民眾黨戰力，也可能對國民黨台南市長參選人謝龍介產生間接助益。 此外，他也提到，民眾黨後續遞補順位中的立院黨團幹事長陳智菡表現不俗，黨內仍須整體盤點戰力配置。 據了解，許忠信為台南出身，現任民眾黨
尹乃菁世紀翻車？他諷「超速嘴快害李乾龍」：為了扯賴清德不擇手段
國民黨副主席兼秘書長李乾龍日前被爆出座車遭安裝追蹤器，國民黨文傳會主委尹乃菁質疑與總統賴清德有關，更稱手上保有證據，包括追蹤器以及李乾龍收到的恐嚇信，不過昨（16）日新北警副局長林武宏親自拜訪李乾龍時，李仍婉拒報案，並稱追蹤器早已扔棄。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌就大酸尹乃菁，為了扯賴清德不擇手段，搞這齣自己又不願負責，最後被警察約談的又是李乾龍。
李貞秀淚崩護航卻遭阿北冷回！他酸「渣男分手說的話」：柯文哲蓄意裝傻
即時中心／陳奕劭報導民眾黨前立委李貞秀因失言風波遭民眾黨開除黨籍，但她接連登上各大政論節目替自己喊冤，更大揭內幕，砲轟黨主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等人，行徑被外界稱「一級爆破士」，不過李貞秀也處處維護創黨主席柯文哲，才痛哭大喊不要為難他、別牽扯柯文哲進來。而柯文哲昨（16）日卻對李貞秀喊話「謹言慎行」、「Calm Down」。對此，政治評論員吳崑玉狠酸「這是渣男分手時說的話」。
選進李貞秀遭質疑當初選人有問題？柯文哲鬆口：遴選制度可以檢討
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民眾黨前立委李貞秀遭開除黨籍，隨後成為「爆破士」，頻攻黨魁黃國昌、黨團主任陳智菡等人。媒體今（16）日問民眾黨創黨主...
陳曉東被票選「最虛偽藝人」第一名！無奈發聲反駁：笑不等於虛偽
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導歌手陳曉東近來接受訪問時提到，曾被票選為「最虛偽藝人」第一名，讓他感到很無奈，對此，他也公開澄清，提到自己只是喜歡...
李貞秀突開撕民眾黨 網翻出唐綺陽「不演的火牡羊」貼文驚呆
民眾黨開除陸配立委李貞秀黨籍，而李也因此喪失不分區立委資格，她隨即上政論節目開撕黨內不少人士，引發熱議。有網友更發現其實星座專家唐綺陽9日曾發文談到「10日火星就進牡羊了。在這強大、不掩藏的能量下，該爆的秘密，以為壓得住的委屈，就像水蒸氣要衝開鍋蓋一樣，再也壓不住」，由於李正是牡羊座，近日的舉動也讓網友紛紛湧入留言「我就算被抹青鳥也要來朝聖」、「看到李貞秀的新聞，天啊好準」。
賴瑞隆被評為最弱候選人？吳子嘉爆料民進黨中央將出手接管選戰
2026年高雄市長選戰局勢出現變化，媒體人吳子嘉於節目中指出，民進黨立委賴瑞隆與國民黨立委柯志恩的選情已陷入膠著，隨時可能發生翻盤。吳子嘉同時提醒柯志恩，接下來民進黨中央可能會全面接管高雄市長選戰，策略跟打法將出現根本性的轉變。
徐巧芯因蕭敬嚴怒噴國民黨2單位「一坨屎」 黨內回嗆：妳也是屎提名的
國民黨新北市第11選區市議員初選昨（16）日結果出爐，由前國民黨發言人蕭敬嚴勝出，但因蕭目前處於停權處分，外界質疑其參選資格。國民黨立委徐巧芯也痛批，新北市黨部跟組發會就是一坨屎。不過，這番話也引起黨內高層不滿，反酸徐巧芯，曾經也是生物雜質提名出來的市議員，「所以也是屎成員嗎？」
黃瓊慧酸藍2大咖「愛吃大餐會」遭狠打臉
[NOWNEWS今日新聞]民進黨昨（15）日正式提名前法務部次長黃世杰參選桃園市長，國民黨桃園市議員詹江村開酸黃「吃吃喝喝、大魚大肉」，而民進黨桃園市議員黃瓊慧今（16）日貼出桃園市長張善政、立法院長...
接案好賺又自由？八點檔女神鬆口背後辛酸內幕 認了：快被淹沒
女星陳子玄演出八點檔打開知名度，除了演藝事業有所成就，她還斜槓經營副業，創立 「真心製造所」販售銀飾和甜點。近日，陳子玄透露外界常對於接案抱持自由、好賺等想法，不過她卻吐露背後辛酸，直呼「很多事情都要自己來」。蔡佩伶報導
李貞秀不只轟白還批綠！ 槓徐春鶯案一句話反殺民進黨發言人
前民眾黨立委李貞秀13日遭中評會決議開除黨籍，她14日起一連兩天連上多個親綠媒體的政論節目，不但開轟黨主席黃國昌，也和同台來賓槓上。昨（15）日她在節目中因徐春鶯案槓上民進黨發言人吳崢，直球嗆說「目前查到的共諜全都在民進黨的總統府，沒有一個陸配」，還說「你今天是民進黨發言人，請公開對著全國講，陸配是外國人嗎？陸配是不是不能參政？」吳崢回應說「當然不是啊」，接著李貞秀立刻反殺說「陸配不是外國人，那就沒有雙重國籍的問題」，讓吳崢當場接不下話。
小薰怎麼了？突收1訊息「街頭崩潰痛哭」：忘記被愛的感覺 近況曝
女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》成團出道，後來朝演員發展，還獲得金鐘獎的肯定，表現相當優異。今（16日）罕見透過社群抒發心聲，提到自己在東區街頭崩潰痛哭，讓網友心疼不已。蔡佩伶報導
不是盧秀燕！政治人物好感度「他飆破6成」居冠 媒體人點評：公子勢如破竹
2026九合一選舉倒數，各政黨縣市長人選提名作業進入最後階段，《美麗島電子報》近日公布最新民調顯示，力拚連任的台北市長蔣萬安，以超過6成的好感度居冠，大幅領先被視為藍營大母雞的台中市長盧秀燕。對此，媒體人錢怡君今（15）日在臉書引述相關民調，直呼「蔣公子勢如破竹」，此外她也對比藍綠白三黨的政黨支持度，並標註「各人造業各人擔」的標籤。政治人物好感度誰最高？民眾......
自曝有追陸劇《逐玉》！鄭麗文「喊話張凌赫赴台」登微博熱搜
古裝偶像陸劇《逐玉》在全球多地暴紅，也讓飾演男主角的大陸男星張凌赫人氣攀上高峰。國民黨主席鄭麗文近日上廣播節目時自曝有在看《逐玉》，「鄭麗文喊話張淩赫赴台」詞條也登上微博熱搜榜。
鄭麗文訪中480萬全民買單？國民黨中常委凍未條喊「撤回」！
論壇中心/綜合報導據鏡報披露，國民黨主席鄭麗文率團訪中行程機票、住宿、膳食及零花金等費用共480萬元，居然是向外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長的「台灣民主基金會」申請經費。對此，新北市議員、國民黨中常委林金結建議國民黨，「把這筆錢撤回」，不要申請，孫文學校總校長張亞中說他要出，「我們就撤回來」。
何元楷哽咽！23藍委現身力挺槓黨中央
[NOWNEWS今日新聞]國民黨新北市第11選區（汐萬金）初選結果鬧雙包，新北市黨部表示由前副發言人蕭敬嚴勝出，但蕭日前因發言爭議才被考紀會判「停權一年」，引發議論，初選對手、羅智強辦公室主任何元楷也...
國民黨認了！鄭麗文訪中經費「竟由全民買單」 總統府1句話狠打臉
民視新聞／黃于庭、林佳彤報導在國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平會面後，國台辦隨即宣布「10項惠台措施」，遭外界質疑，中國之所以送給台灣蠅頭小利，恐怕是統戰布局。風波未平之際，今（16）日有媒體踢爆，鄭麗文訪中的480萬經費，都是向外交部捐助成立、由立法院長韓國瑜擔任董事長的台灣民主基金會申請，形同全民買單；國民黨也認了此事。對此，總統府發言人郭雅慧回擊，「國民黨有跟共產黨談到任何民主嗎？」
柯文哲脫口「參加白沙屯好處」沿路吃不用錢 小草嘆：這樣的人會貪污？
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲16日上午在妻子陳佩琪陪同下搭乘高鐵南下嘉義，隨後前往雲林北港北辰派出所參拜白沙屯媽祖。他事後也在社群分享進香心得，笑稱參與「最大的好處」，就是沿途補給充足、幾乎不用花錢買東西吃。