民進黨性平部批李四川 藍議員反擊：用「花瓶」罵人、永遠的雙標！

民進黨性平部昨（25）日公開批評台北市副市長李四川，引發藍綠新一波交鋒。國民黨新北市議員江怡臻在臉書發文反擊，直指民進黨性平部才是「永遠的雙標」。她指出，性平部替蘇巧慧抱不平的同時，一邊卻以「花瓶」等語謾罵台北市長蔣萬安，標準前後不一。

李四川。（圖／中天新聞）

民進黨性平部聲明更點名稱：「李四川的『花瓶』隱喻，最適合送給台北市長蔣萬安。」措辭內容引發藍營質疑，痛批性平部立場明顯不一致、寬以律己。面對綠營攻擊，李四川也已經澄清，強調自己，指涉的並非民進黨新北市長參選人蘇巧慧，而是針對「拍定裝照」這件事本身。他也感嘆，自己尚未宣佈投入選戰，就遭刻意曲解與攻擊。

2026 新北市長選戰提前升溫，外界普遍認為李四川是藍營最具呼聲的人選。隨著藍綠攻防火力不斷升高，選戰煙硝味也越來越濃。

江怡臻。（圖／臉書）

