民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。
面對翁達瑞的歧視言論，鍾沛君第一時間怒批：「這種性別議題高見，還以為是印度新聞」。國民黨團也聲援鍾，批判翁的言論就是赤裸裸的性別暴力，而民進黨的沉默就是雙標！說穿了，民進黨講的不是「性別友善」，而是「政治友善」；當性平風波牽涉不同政治立場、不同角色時，就展現不同的處理態度。
一向高舉「性別平等」、「性騷零容忍」口號的民進黨，之前黨內接連爆出性騷擾、霸凌事件，但最後調查結果都沒有嚴厲追究加害者，此次再對綠營學者的仇女言論選擇沉默，只會重創民進黨形象。
更諷刺的是，翁達瑞性平歧視言論延燒之際，民進黨中央才剛舉辦「深化性平教育」課程，邀請專家講授「讀空氣、設界線」，強調要打造性別友善職場。然而，民進黨此時卻無人出面譴責翁達瑞，全黨裝聾作啞，可見性平課程也只是樣板，要不然民進黨應該找翁達瑞來上課重新教育吧！
性別平權不該分藍綠，翁達瑞以離譜的類比攻擊藍營議員，更加深朝野對立，而民進黨的沉默，可見在歷經黨部的性平風暴、綠委王義川的粉底液事件後，綠營處理性平事件還是沒長進。莫非民進黨嫌女性票太多了，根本不在乎！
