民進黨恐丟高雄？苦苓曝賴瑞隆「地方形象」致命點：柯志恩還有兩大王牌

2026年各陣營縣市長人選陸續出爐，民進黨南二都歷經激烈初選後，高雄市長將由立委賴瑞隆，對戰早定於一尊的國民黨立委柯志恩。對此，作家苦苓今（5）日在臉書以「民進黨要小心丟掉高雄！」為題表示，繼國民黨主席鄭麗文揚言收回南二都後，黃國昌也臭屁稱要幫國民黨拿下高雄，但民進黨不可不慎，因為過去「提名西瓜也會選上」的時代已經過去了；他也提及2018年時任高雄市長候選人陳其遘「大爆冷門輸掉」，提醒賴瑞隆千萬要引以為戒！

卸任立委的民眾黨主席黃國昌受訪時直言，此次民進黨在高雄提名的賴瑞隆缺乏魅力，對在野黨來說是千載難逢的機會；他更表示，在野最大的戰略目標，就是要打下高雄。賴瑞隆對此反批，這證明黃國昌根本不在乎高雄人民的感受及未來；柯志恩則表示，綠營在高雄基本盤相當強勢，在野必須團結才有機會勝選。​

賴瑞隆意外獲提名？ 苦苓：立委形象相當模糊

苦苓指出，他進一步說，賴瑞隆異軍突起出乎意料獲得提名後，8成鄰居朋友都沒聽過他；即便知道是立委，也不太清楚其表現、政績，很多印象就是「小孩霸凌、偽造文書，但後來沒事了；老實說，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，但要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔——真拚！」且重點是他的對手並不弱。

​苦苓分析，柯志恩形象還可以，個人沒有太大缺點，尤其揭發美濃大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴瑞隆。民進黨現任市長陳其邁政績非常好，卻難以轉移，如基隆市長林右昌、桃園市長張善政都是先例，若柯志恩能炒熱起來，加上民眾黨主席柯文哲幫忙站台、立法院長韓國瑜大力相助，鹿死誰手真的是猶未可知。苦苓也特別提到，要注意的是，高雄的韓粉並未潰散，仍在伺機而動。

