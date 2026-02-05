民進黨恐丟高雄？ 苦苓示警：賴瑞隆「形象相當模糊」

高雄市長選舉逐漸升溫，民進黨立委賴瑞隆將對決國民黨立委柯志恩。對此，作家苦苓點出，賴瑞隆的形象相當模糊，自己不少朋友都不認識賴，其對手柯志恩的實力也不弱，競爭條件一點也不輸賴，因此他提醒，民進黨要小心丟掉高雄，「2018年陳其遘是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，你千萬要引以為戒呀」。

苦苓今（5）日在其臉書粉專「苦苓愛說笑」發文表示，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌先後聲稱要拿下高雄，民進黨不可不慎，因為過去「提名一顆西瓜也會選上」的時代，早就一去不返了。他指出，賴瑞隆異軍突起、出乎意料獲得高雄市長提名後，自己陸續問過一些鄰居朋友，結果十個有八個沒聽過賴，大部分的反應都是「他是誰」。

而就算知道賴瑞隆是立委的人，也不知道賴表現如何、有什麼政績，大概的印象就是「小孩霸凌、偽造文書，後來沒事了」。苦苓直言，賴瑞隆的形象相當模糊，做個民代還馬馬虎虎，要那麼多人支持他當上行政首長，那真的是「阿婆生仔，真拚」，因為其對手並不弱，柯志恩蹲點很久、形象還可以，個人也沒有太大缺點，尤其是揭發美環大峽谷案一舉成名，競爭條件一點也不輸賴。

苦苓指出，高雄市長陳其邁的政績非常好，但無法轉移，桃園市前市長鄭文燦、基隆市前市長林右昌都是先例，而柯志恩如果能炒熱起來，再加上民眾黨前主席柯文哲、立法院長韓國瑜的相助，那麼鹿死誰手，真的是猶未可知，「2018年陳其遘是怎麼大爆冷門輸掉的？阿隆呀阿隆，你千萬要引以為戒呀」。

