民進黨恐輸掉高雄？揭賴瑞隆臉書留言「藍勾勾消失」 媒體人曝1警訊：初選情緒還在

2026高雄市長選戰，民進黨日前公布初選結果，由立委賴瑞隆出線，將對決國民黨人選柯志恩，不過根據ETtoday最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先綠委賴瑞隆的37.7％，2人差距達6.3個百分點，高雄恐變天？對此，媒體人羅旺哲在節目《57爆新聞》表示，柯志恩若能勤走原縣區，或許差距會拉的更開。羅旺哲也觀察到賴瑞隆臉書留言的1現象，恐成選戰隱憂。​

針對高雄市長選戰，羅旺哲指出，ETtoday最新民調對柯志恩來說就像是打了一劑強心針，因柯志恩到高雄選是俠女闖天關，上次關主是陳其邁，這次是賴瑞隆，這次確實比較有機會。

羅旺哲認為，國民黨要翻轉高雄，機率比台南高很多，因為高雄在2018年就靠著韓國瑜而翻轉過，柯志恩接下來要勤走原縣區，因為南二都的選民要看的是政治人物有沒有在現場，要看到的是感情，持續勤走原縣區，民調可能會拉開差距。

此外，羅旺哲也發現，日前賴瑞隆在臉書PO出與陳其邁的合照，雖有7000多人按讚，且是近期最多讚的一篇文章，但留言區卻未見高雄市議員，都是民眾留言居多，「藍勾勾不見了」近日雖因初選剛結束，有些人情緒還在，不方便表態，但這將是賴瑞隆的難題，因其若與高雄市議員沒有那麼親密，大選會否會有市議員的樁腳力挺，將是一大問題。

上述調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1,078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

