民進黨恐面臨政治風暴！「公投綁大選」民調：5成8贊成碾壓2成8反對

在野黨推動恢復公投綁大選的民意反應 （2025/11） 圖：台灣民意基金會提供

[Newtalk新聞] 對於在野黨提出恢復「公投綁大選」，台灣民意基金會今(17)日公佈民調指出，5成8民眾贊成，2成8民眾反對，贊成遠超過反對30個百分點。基金會董事長游盈隆表示，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。 而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個已迎面而來的強烈政治風暴 。

台灣民意基金會今早上發表「在野黨推動恢復「公投綁大選」的民意反應」即時民調。這是該會2025 年 11月全國性民調的一部份。

民調詢問，「最近在野黨聯手推動另一項修法，要恢復「公投綁大選」，也就是，恢復過去公投與選舉一併舉行。請問您贊不贊成？ 」

結果發現：20.2%非常贊成，37.8%還算贊成，14.9%不太贊成，13.5%一點也不贊成，10%沒意見，3.6%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，五成八基本上贊成在野黨推動恢復「公投綁大選」制度，二成八不贊成。贊成比不贊成多 30 個百分點，民意一面倒站在在野黨這一邊。

這項發現傳達一個清楚且重要的訊息，那就是，台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴。 而民進黨在這項敏感政治議題上，仍選擇放棄自己傳統的堅持，站在社會主流民意的對立面。這無疑是一個 已迎面而來的強烈政治風暴 。

與上次調查結果相比，也就是 2024 年 12 月，國人對「公投綁大選」的態度顯得相當穩定，是一面倒支持恢復「公投綁大選」。具體地講，贊成「公投綁大選」略減 1.2 個百分點，不贊成明顯減少 3.5 個百分點，這一來一往，使贊成者比不贊成者多達 30 個百分點。

國人對恢復公投綁大選的態度—最近三次比較 （2025/11） 圖：台灣民意基金會提供

呈現自 2022 年 10 月迄今，有關「公投綁大選」三次全國性民意調查結果。可清楚地發現，贊成恢復「公投綁大選」一直維持在五成八上下，是一個壓倒性多數，而不贊成者則是穩定下滑，現在就是最低的時候，只有二成八。

進一步分析，有以下五點值得注意：

首先，從年齡層看，不分老少都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。具體地講，20-24 歲，七成九贊成，7.8%不贊成；25-34 歲，七成五贊成，一成八不贊成；35-44 歲，六成三贊成，二成六不贊成；45-54 歲，五成五贊成，三成六不贊成；55-64 歲，五成贊成，三成八不贊成；65 歲及以上，四成七贊成，二成

九不贊成。

第二，從教育背景看，不分教育程度高低，皆呈現多數或一面倒贊成「公投綁大選」。具體地講，大學及以上教育程度者，六成五贊成，二成六不贊成；專科教育程度者，五成九贊成，三成四不贊成；高中/高職教育程度者，六成贊成，二成九不贊成；初中/國中教育程度者，四成贊成，三成七不贊成；小學及以下教育程度者，四成二贊成，一成八不贊成。

第三，從職業背景看，不分行業或階級都呈現一面倒贊成「公投綁大選」。具體地講，自營商/企業主，四成七贊成，三成七不贊成；高階白領人員，五成七贊成，三成六不贊成；基層白領人員，七成贊成，二成不贊成；軍公教人員，五成二贊成，四成二不贊成；勞工，六成四贊成，三成不贊成；農民，五成一贊成，二成五不贊成；學生，七成五贊成，沒有人不贊成；家庭主婦，五成七贊成，二成五不贊成；退休人員，四成八贊成，三成二不贊成；無業/待業者，六成六贊成，一成六不贊成。

第四，從政黨支持傾向看，執政黨與在野黨支持者在這項議題立場上涇渭分明，但民進黨支持者有高達三成九力挺「公投綁大選」，再加上中性選民遠超過半數支持，這就使得支持「公投綁大選」出現一面倒狀態。更具體地講，民進黨支持者，三成九贊成，五成不贊成；國民黨支持者，七成二贊成，一成七不贊成；民眾黨支持者，八成二贊成，一成四不贊成；中性選民，五成六贊成，二成二不贊成。

第五，也是最後，從傳統地緣政治觀點看，全國若分成七大塊，各地贊成與不贊成比例差距都呈現一面倒支持「公投綁大選」。具體地講，台北市，五成九贊成，三成二不贊成；新北市，五成二贊成，三成不贊成；桃竹苗，六成贊成，二成六不贊成；中彰投，六成三贊成，二成七不贊成；雲嘉南五成七贊成，三成不贊成；高屏澎，五成三贊成，三成一不贊成；基宜花東金馬，六成八贊成，二成一不贊成。就算是賴總統的發跡地台南市，也出現五成八贊成，二成六不贊成。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2025 年 11 月 10-12 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話 70%，手機 30%。有效樣本 1085 人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意教育基金會。

