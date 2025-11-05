民進黨想「做掉」林岱樺？媒體人警告1下場

▲林岱樺1日於岡山造勢秀肌肉，狂吸3萬人到場支持。（圖／翻攝自林岱樺臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026縣市長選戰逐漸升溫，民進黨立委林岱樺1日在高雄岡山舉辦大型造勢晚會，大秀肌肉展現基層動員實力，現場氣氛沸騰，主辦單位估計超過3萬名民眾湧入，林岱樺稱創下民進黨市長初選以來最大場面。對此，媒體人謝寒冰警告，民進黨接下來採取任何動作都要很小心，不論透過何種方式將「做掉林岱樺」，都可能引發支持者強烈反彈。

謝寒冰4日在政論節目《57爆新聞》中指出，外界過去可能低估了林岱樺在高雄的基層實力，但從1日晚間的造勢活動中，能明顯看出她的群眾號召力有多驚人，而這勢必也會對其他欲角逐高雄市長的候選人，以及總統賴清德造成相當巨大的壓力。

謝寒冰警告，民進黨未來對林岱樺的任何處理都要非常小心，否則恐怕會引發支持者的不滿，若黨內試圖透過廉政會或法律手段「做掉」林岱樺，都將造成嚴重反彈。針對林岱樺強調「只要初選公平，就會願賭服輸」，謝寒冰則反問：「她的支持者會願賭服輸嗎？」

此外，謝寒冰分析，賴清德原本盤算若賴瑞隆的聲勢能拉抬起來，便可順勢出線；若不如預期，找不出一個適合的人選出線，黨內也傳出考慮由總統府秘書長潘孟安出馬，作為折衷方案。他直言，屆時可以說是潘孟安為了鄉親、為了民進黨在南部支持度，所以一定要出來選。

